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范少勳、林哲熹耍默契穿同款　原來小鮮肉秘密藏在鞋子裡

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

台灣藝人范少勳、林哲熹可說是近期時尚圈的新寵兒，范少勳因出演過《下半場》、《通靈少女2》而打開知名度；林哲熹在《我們與惡的距離》後，近期則是有部上映中的電影《女鬼橋》，曾在《樂獄》中合作過的兩名小鮮肉，今次也不約而同穿上了Christian Louboutin的低筒球鞋，不論是正裝還是休閒搭配都帥氣有型。

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

首先看到范少勳日前曝光了一組宣傳照，簡直是時尚大片等級，身上穿的藍綠色潑墨襯衫與藍色大衣套裝來自Berluti 2020夏季系列，與黃色背景形成鮮明的對比，腳上則是穿著Christian Louboutin的Happy Rui低筒球鞋，多彩亮片與皮質的拼接，讓畫面充滿活力、層次更豐富。

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

以紅底鞋聞名的Christian Louboutin，其實在男生鞋款上也有許多值得注意的好設計，「Happy Rui」低筒球鞋是Christian Louboutin今年的春夏主打系列，靈感來源為70年代經典網球鞋，結合創新鞋頭設計與2019年秋冬所推出的「增高鞋底」，成為本季男生耍帥的必備心機單品，有眾多的材質、顏色款式可挑選。

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

像是林哲熹便也曾穿著Happy Rui系列低筒球鞋，搭配Roberto Cavalli的牛仔勁裝，鞋款紅、黑的配色設計非常帥氣，不論是日常穿搭還是出席活動都很適合。

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

此外，除了低筒球鞋，范少勳與林哲熹同樣也喜愛運用Christian Louboutin的高筒運動鞋做搭配，內增高的小心機完全不用擔心露餡，穿起來比例瞬間變的超好。

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

▲范少勳與林哲熹也愛穿著高筒系列。（圖／翻攝自IG@fan82114、@jclin0000）

▲范少勳、林哲熹Chistian Louboutin。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Christian Louboutin, 范少勳, 林哲熹
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