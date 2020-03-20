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擔憂疫情不想出門　幾種約會行程也能很甜蜜

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▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲情侶約會有好幾種選擇能讓感情加溫。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

隨著肆虐全球的疫情升溫，以往約會常出門吃飯、看電影跟逛街的行程，似乎也讓你感到擔憂了嗎？其實約會行程有很多種，不想總是陷入程式化的般的枯燥，不妨趁著這次疫情開發出倆人心的約會模式，說不定能發掘出新樂趣喔。

戶外野餐
以前都覺得約個會還要準備野餐用品，感覺很麻煩，但選個海邊或山上，準備幾個三明治、水果或一壺咖啡，就能讓整個氣氛變得不同喔，開放的戶外空氣不但清新又流通，而且沒有人擠人的感覺，心情也會放鬆不少。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

去果園約會
聽起來雖然有點老派，卻有很多情侶採上癮勒，在空氣流通的果園享受採果樂，不但能曬曬太陽還能接近大自然，最重要的是之後還有喜歡的水果吃，可說是一舉數得喔。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲記得穿上平底鞋才能採的開心。

電影接力之夜
兩人一起列出電影片單，在家裡好好享受馬拉松的影片洗禮吧，準備一些自己想吃的零食，此外別忘了把沙發佈置得舒舒服服的，好好享受只有2人的電影時光，如果喜歡多人熱鬧點，也能約朋友來個主題之夜。

小班制體驗課程
現在政府都在宣導避免大型聚會，所以小班制的體驗課程也成為約會時的好選擇，無論是做手工，或是蛋糕甜點、烹飪、學樂器等，都能趁這時候去試試體驗一下，說不定就能找到兩人共同的新興趣呢。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 約會
fashion.net

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