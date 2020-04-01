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朴世路、趙以瑞我來了！《梨泰院Class》劇中的甜栗小酒館在這裡

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近期最受歡迎的韓劇非《梨泰院CLASS》莫屬！不僅朴世路的報仇之路、以及和趙以瑞、吳秀娥的三角習題全都讓人著迷外。小酒館「甜栗」更是劇中重要地點，也讓人好奇到底韓國有沒有這麼一間店存在？COSMO Angel就幫大家找出來，雖然韓國沒有「甜栗」這間真正店面，但「甜栗」卻是按照著這間店鋪設計出來的呢！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近期大受歡迎的韓劇《梨泰院CLASS》，劇中重要關鍵地點就是這間由主角「朴世路」於梨泰院開的小酒館「甜栗」(단밤)，而在韓國，這間小酒館的參考原型，就是漫畫原作家經營的小酒館「꿀밤포차」，到底有多相似，讓我們趕緊來瞧瞧！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《梨泰院CLASS》中許多重點劇情全都在「甜栗」小酒館中拍攝，更隨著劇情發展，「甜栗」也從平凡無奇小酒館搖身一變成為具有獨家特色與餐點的梨泰院人氣小酒館。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

而「甜栗」的參考原型小酒館，就是也位在梨泰院的這間「꿀밤포차」，英文名也同樣是Honey Night！

由漫畫原作家經營的小酒館，超多相似之處根本讓影迷們瘋狂前往朝聖！

同樣也是獨棟小酒館，與劇中「甜栗」有著相似之處！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

可見牆上塗鴉出《梨泰院CLASS》主角漫畫，彷彿看見真人版般顯眼！

 
 
 
 
 
 
 
 
 

而大家絕對記憶猶新的，就是朴世路被退學那天，第一次與爸爸喝酒，而爸爸問他的經典台詞「你覺得酒怎麼樣？」

 
 
 
 

這一句話，在店內也被大大的以螢光燈管放置出來！

 
 
 
 
 
 
 
 
 

看到這句話，是不是立刻湧現劇中畫面，超有感觸！

在梨泰院這間「꿀밤포차」，可見超多神似場景，特別調暗的燈光營造微醺小酒館形象、小酒館必備的飛鏢機與各個小地方都擺上漫畫看板，踏進這裡就像是來到韓劇「甜栗」，超有真實感！

連小黃貓也在店內！是否太可愛！

 
 
 
 
 
 

趙以瑞漫畫看板，來到這裡怎麼可以不合照一張！

而「甜栗」裡的嫩豆腐鍋和多道知名菜色，來到這裡就能一次大滿足！雖然見不到廚師馬賢利本人，但能吃到相近美食，也算是一了心願！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【꿀밤포차 店家資訊】

■地址：서울 용산구 우사단로14길 32층

■營業時間：19:00~4:00

■19歲才能入內

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@DANBAM.OFFICIAL、SOUTHWIND7

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 梨泰院Class, 甜栗小酒館
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