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《梨泰院Class》「甜栗」餐廳真實存在！世路＆以瑞壁畫超好拍　粉絲必朝聖

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon、@southwind7

韓劇《梨泰院Class》人氣超高，劇中主角經營的餐廳「甜栗」（甜夜）居然也真實存在！由原作漫畫家所開設的酒館真的位於梨泰院，裝潢風格與電視劇裡呈現的類似之外，還有世路、以瑞的大型壁畫和等身立牌，看了超想跟它們合影！身為粉絲絕對要去朝聖打卡。

▲梨泰院class餐廳。（圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon）

▲梨泰院class餐廳。（圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon）

真實版「甜栗」（甜夜）餐廳是《梨泰院Class》漫畫作者趙光真所開的，真實地點位於梨泰院，店名叫做「꿀밤」（Honey Night），跟故事裡的意思一樣，是希望苦澀的夜晚和人生能多一點甜蜜，從外面招牌就可以看到標誌性栗子頭圖案，非常顯眼。

內部裝潢是工業風加上霓虹燈字體裝飾，霓虹燈飾寫了劇裡的重要台詞，像世路爸爸問他的「酒的味道如何？」還有變性人馬賢利勇敢說出的「我是鑽石！」，看了都讓人想起劇中場景，還有大型的世路、以瑞壁畫以及角色們的等身立牌，每個地方都超好拍！

▲梨泰院class餐廳。（圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon）

▲梨泰院class餐廳。（圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon）

▲梨泰院class餐廳。（圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon）

▲梨泰院class餐廳。（圖／翻攝自IG@honeynight_itaewon）

地址：首爾龍山區雩祀壇路14街3 2樓（서울 용산구 우사단로14길 3 2층）

除了真實版的「甜栗」，電視劇裡的餐廳拍攝場景也同樣在梨泰院區域。這裡原本是一間烤腸餐廳，雖然上面的招牌字體拆除，還是看得出來就是劇中的場景，有機會一定要去踩點。

地址：首爾龍山區梨泰院57-28 1樓（서울 용산구 이태원동 57-28 1층）

劇中搬家後的「甜栗」則是在另一個地方拍攝，現實中是一家叫Oriole的餐廳，內外裝潢都很美，坐在頂樓還可以看到超讚的風景，這裡保留了拍攝用的招牌，歡迎粉絲們打卡合照。

地址：首爾龍山區新興路20街43（서울용산구신흥로20길43）

►盤點《梨泰院Class》世路金句：「你不需要向別人說服你是誰」

►熱血沸騰！《梨泰院Class》10大金句：「起初認定不會成功，還能做什麼？」

關鍵字：

梨泰院class, 甜栗, 餐廳, 首爾, 韓國, 梨泰院
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