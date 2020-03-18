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屈臣氏、康是美打造「宅家櫻花季」　美妝保養到生活小物全都飄花香

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▲藥妝店「宅家櫻花季」。（圖／品牌提供）

▲藥妝店兩大龍頭屈臣氏、康是美搜羅眾多櫻花限定商品，打造「宅家櫻花季」。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

「賞櫻花」可說是每年春季的重頭戲，但今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人都避免到人群聚集處或直接取消出國賞櫻行程，不能外出沒關係，但春天的儀式感還是不能少！藥妝店兩大龍頭屈臣氏、康是美紛紛推出各式櫻花限定商品打造「宅家櫻花季」，從美妝保養、香氛到生活日用品全都飄上浪漫櫻花花瓣和櫻花香，讓你在家也能享受櫻花紛飛的浪漫氣息。

屈臣氏搜羅眾多櫻花限定包裝的開架美妝品，以浪漫櫻花色輕鬆打造粉嫩好氣色，像是「艾杜紗 Jelly櫻花限定組」集結明星商品高機能妝前修飾乳及高機能毛孔保水精華；人氣韓系彩妝品牌Etude House也推出櫻花彩妝系列，頰彩、眼影都是滿滿浪漫櫻花粉色調；還有ALLIE防曬水凝乳、1028蜜粉餅等人氣經典熱賣品，也都換上粉嫩嫩的櫻花限定包裝。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲ETUDE HOUSE 微熱櫻花眼彩盤，0.7g X 6，NT$550。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲艾杜紗 Jelly櫻花限定組，NT$520。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲ALLIE 燦爛光澤肌UV防曬水凝乳-粉肌櫻香，60g，NT$730；1028 超吸油蜜粉餅-櫻花季，5g，NT$189。

除了美妝保養品外，在網上爆紅的日本植物系洗沐品牌BOTANIST也推出帶有櫻花香氣的洗護髮系列，洗後髮絲可散發甜美花果香。另外，就連攜帶式面紙、美白牙膏、衛生棉、蒸氣眼罩等生活小物也都換上可愛櫻花限定包裝，有的更帶有淡淡櫻花香。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲BOTANIST 植物性春意櫻花洗髮精，490ml，NT$550；植物性春意櫻花潤髮乳，490g，NT$550。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲Ora2me 櫻花淨白無瑕牙膏，130g，NT$148；Kotex 浪漫粉櫻香氛衛生棉，特價NT$105。

康是美也引進多款櫻花限定商品，打造浪漫「櫻花季」，包含面膜、素顏霜、All in one保養凝露到護手霜、香氛膏、洗潤髮品等品項全都有，讓你從頭到腳都能享受櫻花魅力，更飄散浪漫櫻花香。康是美「櫻花季」活動即日起至4月中，除了眾多櫻花商品，也推出多項超值優惠，購買指定櫻花季商品還有「點數兩倍送」活動，不只門市有，eShop官網也同步開跑，不用出門也能帶回滿滿櫻花商品。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲我的心機 高效安瓶EX粉嫩氣色面膜，4入，NT$299。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲Mediplus美樂思 凝露溫柔綻放限定瓶，180g，NT$1380。

▲藥妝店打造浪漫櫻花季 。（圖／品牌提供）

▲VENUS SPA櫻花系女孩護手霜，NT$280；櫻花系女孩香氛膏，NT$480。

►粉嫩櫻花限定美妝來了！植村秀超萬用9色眼彩盤、歐舒丹乳液連李佳琦都推

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關鍵字：

美妝, 保養, 彩妝, 彩妝品, 保養品, 藥妝店, 屈臣氏, 康是美, 櫻花, 櫻花季, 櫻花限定
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