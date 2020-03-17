美型鬆餅機Vitantonio登台　14種烤盤讓家秒變甜點店

▲美型鬆餅機Vitantonio。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然在春節之後新冠肺炎疫情升溫，讓許多民眾在假日選擇「宅在家」，但不代表生活品質就該打折扣，日本高顏值小家電品牌Vitantonio，新款鬆餅機近期正式登台，主打在家療癒，與其他類似產品最大不同，便是有定時裝置，以及高達14種可替換的烤盤，讓你不怕烤過頭之外，還能變化出不同類甜點，將無聊丟一邊，上市活動優惠價3,880元。

Vitantonio最新款鬆餅機全機身走單色設計，推出熱情紅和雪花白兩色供消費者選擇，圓潤的機身搭配簡單面板，即使新增定時旋鈕，也讓整體看起來乾淨不複雜，此外也能搭配多樣化的烤盤，做出甜甜圈、方型鬆餅、帕里尼、鯛魚燒、熱壓吐司、瑪德蓮、銅鑼燒、杯子蛋糕等鹹甜點心。

定時旋鈕同樣也是開關鍵，省去忘記關機導致浪費電或烤焦的狀況，還可設定1至10分鐘鈴響提醒，就算是不常下廚或烹飪新手，也能快速上手。因應新品上市，品牌還與廚藝老師Kiki合作，於3／21、3／28兩天，分別在HOLA Kitchen大墩／士林教室舉辦「日式野餐輕食下午茶」教學課程，每場每間教室限額12名，採免費線上報名。

除鬆餅機之外，也推出其他3款包括自動研磨悶蒸咖啡機、不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶和手持式攪拌棒廚電用品，全主打美型設計，其中手持式攪拌棒五件組，內建8段速攪打控制旋鈕，加上打蛋器、切碎器、攪拌杯等配件，可進行攪拌、混合、製糊、打發功能，各式濃湯、軟質副食品與烘焙小點心都能做，在家練廚藝超簡單。