LACOSTE一次聯名三個藝術家！招牌小鱷魚變得更可愛　每隻都是細節

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

代表法國運動時尚品牌LACOSTE的「小鱷魚」標誌，是最深植人心的經典元素，而今年三月LACOSTE與三位極受歡迎的藝術家FriendsWithYou、Jeremyville和Jean-Michel Tixier共同帶來了全新的「LACOSTE X CROCOSERIES藝術家聯名系列」，為小鱷魚換上了嶄新的面貌，是你絕對沒見過的，3／25開賣，錯過就太可惜了。

說到LACOSTE，許多人直覺反應是個老品牌，腦中浮現的不外乎是最負盛名的POLO衫和運動服裝，不過從春夏系列以及稍早落幕的秋冬時裝周上，能發現品牌積極的年輕化、加入多元創新元素，把運動風格的單品變得更加時尚。

2020年3月LACOSTE一口氣與三名藝術家推出聯名系列，帶來令人眼睛為之一亮的眾多作品，包括經典的POLO衫、T恤、帽T、大學T、以及棒球帽、手錶、包袋、鞋履、鑰匙圈等，一應俱全，透過三組風格迥異的設計，再度開啟了LACOSTE的鱷魚時代。

＃LACOSTE X JEAN MICHEL TIXIER



在 Instagram 查看這則貼文 Lacoste（@lacoste）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 11 日 下午 4:05 張貼

LACOSTE藝術家聯名系列中首先帶大家看到充滿法式風格的插畫家「Jean-Michel Tixier」，寫實詼諧的畫風經常在作品中暗藏寓意，他特別創造了一位鱷魚模樣的同伴，讓牠穿上各種服裝、扮演各種不同的角色，以可愛的擬人化模樣躍上經典POLO衫、T恤、衛衣等單品，滿版設計中每一隻小鱷魚都是細節。

＃LACOSTE X JEREMYVILLE

在 Instagram 查看這則貼文 Lacoste（@lacoste）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 14 日 上午 4:37 張貼

Jeremyville成長於雪梨、並在紐約紮根，擅長創作古靈精怪的卡通風格作品，將事物、角色的線條扭曲、失真，但是線條簡單、色塊鮮明，組成幽默可愛又充滿童趣的塗鴉。

這次Jeremyville運用LACOSTE標誌性的綠色，並將LACOSTE的骨幹元素——網球融入趣味畫布中，將網球拍、網球都化成了具有態度的動物形象，與小鱷魚在超現實場景裡探索未知，天馬行空的夢幻畫面與現實融合呈現，體現了耐人尋味的自由主義態度，就連官方預告小動畫充滿奇幻風格。

＃LACOSTE X FRIENDSWITHYOU

在 Instagram 查看這則貼文 Lacoste（@lacoste）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 下午 12:02 張貼

FriendsWithYou是由美國藝術家Samuel Albert Borkson與古巴藝術家Arturo Sandoval III於2002年在洛杉磯創立的雙人組合，運用幾個簡單、可愛的元素以及辨識度極高的專屬圖案，將LACOSTE帶入五彩繽紛的世界，讓每一件衣服都變得好療癒。

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