被日本地鐵搞得頭好暈？JR山手線面紙套　30個站名讓你全部記住

編輯／Emily 圖／翻攝自concierge-net.com、mash-up.jp、rootote.jp

去日本旅遊過就知道他們的地鐵超級繁複，經常被搞得暈頭轉向，其中JR山手線是很知名的一條路線，環狀線設計非常方便，經過的站名大家也耳熟能詳。山手線這次就與日本廠商tente合作，推出印了30個站名的面紙套，造型非常可愛，好想把每個站集滿，排成地鐵路線圖。

山手線與tente合作的面紙套造型就跟地鐵路線圖一樣，白底黑字加上綠色的路線箭頭，尺寸為長 26 公分、高 6.2 公分、寬 13 公分，路線上的每一站都有，像大家熟悉的東京、秋葉原、澀谷、原宿都是熱門款，看了好想集滿全套，組成完整的環狀線。

這個可愛的面紙套除了讓鐵道迷心動之外，也很適合當做日本旅遊回來的伴手禮，看到站牌名就會讓你想起當初搭乘地鐵時的回憶。目前在官方網路商店可以買到，一個售價1,600日圓不含稅（約台幣452元）。

另外，JR山手線之前也和ROOTOTE合作，推出環保飲料提袋。提袋使用的厚布料具有保溫、保冷效果，造型也是白底寫上黑字站名，再搭配綠色箭頭，路線一樣每一站都有，造型可愛又兼具實用性，看了好想購入。一個售價1,650日圓（約台幣467元）。

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