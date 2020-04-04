曖昧中對方突然消失的3個真相！「只把你當備胎」網狂點頭

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不少曖昧關係都有同一個結尾，那就是原本聊得正歡的兩人，突然一個沒有下文，另一個也就不了了之，其實看似沒有問題的「已讀不回」背後，或許都藏有共同點，一起看看不主動聯繫你的人有哪些想法。

１.當朋友一切都很合理

現代不少人都打著「反正只是朋友」的招牌在物色對象，其實說白了就是為備胎行徑找一個合理理由，因為兩人沒有明確交往關係，所以沒辦法被束縛，自然而然他的一切荒唐理由都可以推給「朋友」二字，這麼一來突然失去聯絡也就很合理，反正只是朋友。

２.他身邊出現更好的人

單身時積極交友沒有對錯，只是在內心默默打分數，一旦出現更好的人就放生原本的聊天對象，這就相當過分了，其實突然失去聯絡不是你的問題，而是這段關係本身就不穩定，處於曖昧階段的人，都應該做好足夠的心理準備，同時給自己自信，如果對方不在乎，自己又何必苦苦守候。

３.不想這麼快進入下個階段

曖昧最難的地方就是，你永遠不知道對方心裡在想什麼，很多時候看似已經快到下個階段，然而他的一句冷言冷語又可以瞬間打回原點，其實適時的打探兩人想法很重要，但是若他不想這麼快在一起，那麼也不需要覺得沮喪，有時候鑽牛角尖對自己沒有好處，身邊正在等你的人很多，根本不差他一個。

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