防疫衝業績　cama café推「寄杯優惠」88折　外送滿300元打9折

▲cama cafe也推寄杯優惠衝業績。（圖／cama提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情加溫，連鎖咖啡門市繼路易莎、西雅圖提供寄杯服務與外帶優惠後，cama café也宣布推出「寄杯優惠」，會員一次購買6杯飲品，或是2包以上咖啡豆，可享88折優惠，不提供跨店取貨，為期一個月；路易莎則在3月底前，一次購買5杯飲品，可享8折優惠價。

隨著新冠肺炎確診人數增加，可想見民眾待在家中意願愈來愈高，多少衝擊實體賣場與餐飲業績，連鎖咖啡近期也推出不少優惠吸客，cama以APP會員人數衝向30萬為名，從3／18起至4／17，針對一次購買多杯消費者推出寄杯優惠，針對不想外出的消費者，也祭出門市外送滿300元享9折、滿500元享85折優惠衝業績。

而清明春假期間，cama也推出4／2至4／5，會員至門市消費滿新台幣250元，贈送第2杯半價優惠券，其優惠券將於消費後4／17統一發送。

路易莎咖啡則在3月底前，推出寄杯優惠，同品項同規格飲品，購買5杯以上寄杯，可享8折優惠，其優惠限於原寄杯店家，領取不可跨店領取，兌換時須同時出示貼紙和消費明細，而消費金額可累積黑卡2.0集點（限黑卡體驗門市），兌換日期至今年12／31，並無法享重複優惠。

▲路易莎寄杯優惠到3月底。（圖／路易莎提供）