fb ig video ETtoday search mobile

防疫衝業績　cama café推「寄杯優惠」88折　外送滿300元打9折

> >

▲cama cafe推寄杯優惠衝業績。（圖／cama提供）

▲cama cafe也推寄杯優惠衝業績。（圖／cama提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情加溫，連鎖咖啡門市繼路易莎、西雅圖提供寄杯服務與外帶優惠後，cama café也宣布推出「寄杯優惠」，會員一次購買6杯飲品，或是2包以上咖啡豆，可享88折優惠，不提供跨店取貨，為期一個月；路易莎則在3月底前，一次購買5杯飲品，可享8折優惠價。

隨著新冠肺炎確診人數增加，可想見民眾待在家中意願愈來愈高，多少衝擊實體賣場與餐飲業績，連鎖咖啡近期也推出不少優惠吸客，cama以APP會員人數衝向30萬為名，從3／18起至4／17，針對一次購買多杯消費者推出寄杯優惠，針對不想外出的消費者，也祭出門市外送滿300元享9折、滿500元享85折優惠衝業績。

▲cama cafe推寄杯優惠衝業績。（圖／cama提供）

而清明春假期間，cama也推出4／2至4／5，會員至門市消費滿新台幣250元，贈送第2杯半價優惠券，其優惠券將於消費後4／17統一發送。

路易莎咖啡則在3月底前，推出寄杯優惠，同品項同規格飲品，購買5杯以上寄杯，可享8折優惠，其優惠限於原寄杯店家，領取不可跨店領取，兌換時須同時出示貼紙和消費明細，而消費金額可累積黑卡2.0集點（限黑卡體驗門市），兌換日期至今年12／31，並無法享重複優惠。

▲婦女節咖啡優惠。（圖／路易莎、伯朗提供）

▲路易莎寄杯優惠到3月底。（圖／路易莎提供）

關鍵字：

cama café, cama, 寄杯, 優惠, APP
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

3月韓劇清單追起來！《李屍朝鮮》第二季終於開播、靈異驚悚劇《謗法》爆好評 劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了 4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 「後天性內向者」4大特質：並非害羞，是合不來的人根本懶得聊 控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！ 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 孫藝珍、金多美撞衫啦！一個霸氣女王、一個柔美滿點都超級好看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面