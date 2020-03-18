LV少東主導TAG Heuer智能錶　強化運動功能、上班戴也時尚

▲TAG Heuer第三代智能錶上市。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

深信高級製錶與智能錶能和平共存的TAG Heuer（泰格豪雅），發表第三代Connected智能腕錶，所屬LVMH集團老闆阿諾（Bernard Arnault）的三子Frederic Arnault擔任品牌策略與數位科技總監，主導此次錶款的研發與設計，強化了運動所需功能，新增心律顯示，外型則更為簡約洗鍊，無論正式或休閒時光都好搭配。

▲TAG Heuer最新智能腕錶強調正式或休閒場合都好搭配。（圖／品牌提供，以下同）



TAG Heuer第三代智能錶的錶徑達45mm，精鋼或鈦金屬錶殼款均搭配陶瓷錶圈，首度配備兩個功能性按鈕與中央旋轉錶冠，而觸控式螢幕以抗磨損的藍寶石水晶錶鏡保護，最有趣的是下載專屬APP，可恣意變化面盤，包括品牌自製Calibre Heuer 02機芯鏤空面盤、數位化Carrera Heuer 01設計、星軌主題面盤等，還可透過快拆系統快速更換錶帶，隨時都有戴新錶的感覺。

▲LVMH集團老闆阿諾兒子Frederic Arnault擔任TAG Heuer策略與數位科技總監。（圖／翻攝fredericarnault IG）



▲為高爾夫球運動開發APP，在智能錶上能輕鬆掌握資訊。



Frederic Arnault主導的智能錶為運動而生，增加心律顯示，且全新開發出支援高爾夫、跑步、步行、騎單車或健身的運動程式，都能依個人化數據進行記錄，同時具精準至毫秒的計時功能，當然工作時所需的電子郵件、訊息通知、日程表、天氣與地圖等功能一項都不少，盡情享受智能生活。

▲第三代智能錶精鋼錶殼搭配黑色橡膠錶帶款（左）58,900元，鍊帶款63,900元。