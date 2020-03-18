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試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

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▲（圖／翻攝自mi_uw2k IG）▲（圖／翻攝自mi_uw2k IG）

▲黛珂推出氣墊粉餅。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

最近許多品牌都推出氣墊粉餅，日系品牌黛珂也在4月推出全新的微光塑顏氣墊粉霜，在底妝的呈現上展現出帶有光澤的質感，而且擁有一定的遮瑕度，可以讓肌膚呈現出細緻的水煮蛋般光滑潔白，而且小小一塊粉底就可以直接遮住黑眼圈或是痘疤，非常適合懶人使用。

微光塑顏氣墊粉霜包裝採用白色小方盒設計，外面的菱格紋設計搭配上花朵圖案，以及貝殼感的彩色光澤，拿在手上相當具有質感，裡面的氣墊粉蕊也是採用單層的設計，輕壓就可以輕易吸附粉底，輕拍上臉頰可以均勻呈現出完美的底妝效果。

▲（圖／翻攝自mi_uw2k IG）

▲氣墊粉霜售價3120元，含盒、蕊芯還有粉撲。（圖／翻攝自osaki.kyoko IG）

除了氣墊粉餅之外，這次也同步推出微光隔離氣墊粉餅，直接輕拍上臉就可以完成妝前打底，濕潤的質地非常適合乾性肌膚的女性，上妝就像是保養一樣，輕拍完，就可以直接上粉底，相當方便，也能夠校正膚色，很適合亞洲女性蠟黃肌膚，變得更加白皙。

不只是包裝跟裡面的妝感很厲害，這兩款氣墊粉底單品更是把保養的概念延伸，裡面添加植物精萃，在上妝的同時也是為肌膚做到養護滋潤的效果，重複補妝也不會感到妝容厚重，全天候的呵護肌膚。

▲（圖／翻攝自mi_uw2k IG）

▲微光隔離氣墊粉餅也是3120元，同樣含蕊、粉盒、粉撲。（圖／翻攝自mi_uw2k IG）

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