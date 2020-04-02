玫瑰金大理石紋、粉紅色漸層腮紅　盤點3大仙氣系彩妝單品

記者李薇／綜合報導

美妝不只是要好用，包裝也是非常重要的關鍵，要美美的才夠吸引人，最近也有不少品牌發表相關的產品，《ET FASHION》小編就直接幫你整理起來，每一款看到都會超級生火，非常想要擁有。

1.蘭蔻 大理石氣墊粉餅。（圖／mmotd.jeje IG）

蘭蔻在最近才剛剛推出氣墊粉餅，最近又在國外發表大理石的氣墊粉餅包裝，白色的基底搭配玫瑰金色的大理石壓紋路，拿在手上非常有質感，裡面的粉蕊則是拉花的粉霜設計，總共融合了白色、膚色還有粉色的粉底，可以做到肌膚校色、調整，一顆就可以搞定肌膚暗沉問題。

2.EXCEL 漸層頰彩。（圖／cosmefreak.official IG、excelmake IG）

開架彩妝EXCEL在最近推出春季系列的單品，一次發表了5款的漸層腮紅，以粉紅色漸層紅色、珊瑚粉搭配橘粉色等等，光是用看的就讓人陶醉，從來沒有見過開架彩妝也可以製作出這麼美的單品，而且價格非常平價，售價才1800日圓（約500元台幣），很值得買來收藏。

3.WHOMEE 米老鼠彩妝。（圖／__imnaoka__ IG、noa_sakuma IG）

日本品牌WHOMEE最近就跟迪士尼合作，推出米老鼠系列彩妝，包裝不但是相當夢幻的珊瑚色，還有黑白插圖設計的米奇還有米妮，超級可愛，總共推出眼影、頰彩、修容、打亮等系列的產品，身為迪士尼控真的會大生火。