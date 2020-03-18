泫雅剪了金多美同款瀏海超減齡！想嘗試能參考這些女星

▲從泫雅近期的推文中可發現她剪了短瀏海！效果超減齡。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



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有「小野馬」之稱的韓女星泫雅，以性感的外型吸粉無數，以往髮型幾乎是中分或是All Back造型，近日泫雅則剪了逆齡短瀏海，視覺上瞬間年輕了5歲！近期熱播韓劇《梨泰院Class》中飾演女主角的金多美也是齊眉瀏海，還有這些特別受男性粉絲歡迎的女星，同樣很適合駕馭短瀏海，以下當作範本給大家參考：

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 上午 6:55 張貼

泫雅這次剪的瀏海長度在眉毛位置，還是能微微地透出眉毛，讓原本就充滿女人味的她，如今又更增添了些可愛的氣質，也與演員金多美近期在《梨泰院Class》中的髮型有幾分相似。

撇除漫畫風格的布丁頭造型之外，金多美在瀏海的部分同樣是「齊眉」的長度，不像空氣劉海那樣稀疏，但也不會完全掩蓋住眉毛，強調濃密的同時也保有蓬鬆透視感。

▲齊眉的長度稍微做個捲度露出眉毛，也很有個性。（圖／翻攝自IG@d_a___m_i、@danbam.official）



另外，女星朴敏英在新戲《天氣好的話，我會去找你》中，也有飾演高中生的橋段，便是以平瀏海妹妹頭來讓34歲的她輕鬆演回高中生，這個造型也特別受到男性粉絲喜愛呢。

▲朴敏英頂著瀏海飾演高中生毫無違和。（圖／翻攝自《天氣好的話，我會去找你》）



而如果是喜歡像洋娃娃般的整齊、沒有空隙的瀏海，就可以參考韓女團BLACK PINK 團員Lisa的招牌瀏海，搭配妝容能給人一種更加精緻的感覺，不過要注意的是，記得寬度要適當，幅度太窄的話容易把整張臉蓋住，就可能淪為國中生妹妹頭喔。

▲Lisa的瀏海偏厚重，反而是其中最難駕馭的。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



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