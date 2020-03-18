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肌膚越保養越差？小心5大護膚壞習慣　第3個超多人都在犯

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▲5個護膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲錯誤的保養習慣不僅美肌不成，還可能導致肌膚越來越差。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@nozomisasaki_official）

編輯／Amanda

很多女生本來肌膚狀況也算不錯，卻因為一些錯誤的保養習慣，導致肌膚越來越差，美肌不成反而讓自己變醜，長期下來堪稱是「毀容」行為，快來看看你是否也有以下5個保養壞習慣？

▲5個護膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲。（圖／翻攝IG@ahc.official）

乾毛巾擦臉

有些人洗臉後習慣會拿乾毛巾來擦臉，但粗糙的乾毛巾容易刺激肌膚，若擦臉時用力過度，還會導致細紋產生、傷害角質層，若毛巾都放置於浴室裡，潮濕環境下容易滋生細菌，若沒定時清潔反而對肌膚不好。

洗面乳清潔力越強越好

為了想把臉洗乾淨而使用清潔力過強的潔顏產品，或因油脂分泌旺盛而多次洗臉想控油，都容易造成過度清潔，過度清潔會使肌膚屏障受損，導致肌膚變得乾燥、易敏感。許多皮膚科醫師都建議可選用氨基酸洗面乳，能溫和清潔，較不會傷害肌膚。

▲5個護膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲素顏霜其實是彩妝品，使用後需要卸妝。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

以為素顏霜不用卸妝

現在的美妝產品品項超多元，把化妝、保養步驟越分越細，加上產品名稱的混淆，讓很多人都不清楚用法，像是之前大紅的素顏霜，主打含有保養成份，能瞬間讓肌膚細緻白嫩，有不少人都以為素顏霜跟乳霜一樣，是保養品，不用卸妝。但其實素顏霜算是底妝的一種，裡面還有能提亮膚色的粉體，有的還含有防曬粉末，使用後還是要卸妝。

乳液後一定要再用乳霜

其實乳液和乳霜可視為同一個步驟品項，主要作用都是滋潤肌膚，將前面保養成份、水分留在肌膚裡的封蓋式護膚品，只是乳霜裡的油脂含量較高，滋潤感更濃厚，而乳液油脂含量較少、質地較輕盈，不一定要疊擦使用，可視個人膚質、膚況選擇其一使用即可。

▲5個護膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲曝曬後先避開美白產品，應先做好保濕和舒緩讓肌膚回到穩定狀態。（圖／翻攝IG@abib.official）

曝曬後立刻用美白面膜

在陽光下長時間曝曬後，為避免曬黑回家立刻敷上美白面膜？小心美白無效還可能讓肌膚敏感受傷！長時間曝曬會使肌膚流失水分，甚至有曬傷可能，美白產品成份相對比較刺激，容易對肌膚造成負擔。曬後第一步應該要先做好保濕和舒緩鎮定，讓肌膚回到穩定狀態後，再開始用美白產品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 變醜, 毀容, 肌膚, 錯誤觀念
fashion.net

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