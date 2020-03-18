fb ig video ETtoday search mobile

唯有死過才明白人生的美麗　《我是鬼媽媽》8大金句發人深省　

> >

▲▼ 盤點《我是鬼媽媽》金句 。（圖／翻攝自FB）

▲劇情賺人熱淚，一再提醒活著的美好。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》正熱播，劇情描述著女主角（金泰希飾）因車禍意外身亡，因留戀女兒而不肯離開陽間的故事，因緣際會擁有了49天變成人的權利，劇中描述夫妻間的愛情、親情皆讓人動容，教你好好珍惜當下，只要活著沒有什麼是過不去的。

在漫長時光裡，原以為我們的緣分會永續長存

從相識到墜入愛河，只需三秒。在始料未及的瞬間，愛情戴著平凡的偽裝，降臨在我們的人生當中，我們的愛情持續了數年，在層層累積的漫長時光裡，原以為我們的緣分會永續長存。

▲▼ 盤點《我是鬼媽媽》金句 。（圖／翻攝自FB）

世上既沒有永恆的愛，也沒有永遠的痛苦

人的一生當中，難免有經過黑暗隧道的時候，一條讓人覺得彷彿再也看不到光明般漫長的隧道，但正如隧道都有出口一樣，世上既沒有永恆的愛，也沒有永遠的痛苦。

直到死後才明白，活著是多麼美好的事情

那時候我不知死期將至，被生活中瑣碎的情感所蒙蔽，未能意識到真正重要的事，無論處在哪種苦難中，至少自己還能吃東西，可以觸摸到所愛之人，我還活著、還能呼吸，這是多麼美好的事情，我直到死後才明白。

▲▼ 盤點《我是鬼媽媽》金句 。（圖／翻攝自FB）

無法預知的未來裡，什麼事都能發生

世上沒有人一出生，就能提前得知自己的死期。雖然在一生中，我們會無數次和死亡擦肩而過，但事情若沒發生在自己身上，我們只會認為那是他人經歷的悲劇，有可能是我的媽媽、我的爸爸，或者是我。在這個無法預知的未來世界裡，沒有什麼事不會發生在我身上。


稀鬆的日常，並不是理所當然

有某些時刻，本來是生活中的擦身而過，不足掛齒的偶然，卻被誇大成命運的時刻。那時候的我，還以為被誇大的命運隨時都能，再變回稀鬆平常的偶然。

▲▼ 盤點《我是鬼媽媽》金句 。（圖／翻攝自FB）

我的人生並非只屬於我一個人

我以為所謂的死亡，就是在神給予的那段時間裡，好好過玩自己的人生，然後離去，一切就結束了。但我死後才意識到，我的人生並非只屬於我一個人。

綻放的花朵都凋謝如此迅速

我們在如繁星般無數的人群中，遇到各自的緣分、扎根生活。我也曾在我愛的人們之間，有過如花一般盛開的時光，然而我本以為已經深深扎根，盛開綻放的生命之花，都凋謝如此迅速。

▲▼ 盤點《我是鬼媽媽》金句 。（圖／翻攝自FB）

離別總會瞬間到來，防不勝防

某個人的人生，與我們的生活交織在一起，離別卻在瞬間到來，嘲笑我們一起度過的時光。在離別的那一刻，有些人會選擇全盤接受，正面迎擊那湧上心頭的悲傷，

有些人則可能為了保護自己，免受巨大的離別之苦 以及為了生存，選擇對悲傷視而不見、置之不理，但無論是什麼大道理，無論你怎麼忽視，無論時光如何流逝，都沒有辦法幫你克服這種悲傷。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

金泰希, 金句, 哈囉掰掰我是鬼媽媽, 韓劇
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士、「錶王」PP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

勞力士、「錶王」PP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感 有夠療癒！超可愛的貓肉球束口袋　貓奴暴動「我要全包」 韓國最夯「居家擴香」超限量4瓶799元！學會3種用法「絕不浪費」 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 無印良品美妝超好買！日本女生最愛TOP 8　潔齒濕紙巾隨身放一包 金多美、太妍波浪瀏海甜度滿分！初春當少女就剪7個明星同款髮型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面