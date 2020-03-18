唯有死過才明白人生的美麗　《我是鬼媽媽》8大金句發人深省　

▲劇情賺人熱淚，一再提醒活著的美好。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》正熱播，劇情描述著女主角（金泰希飾）因車禍意外身亡，因留戀女兒而不肯離開陽間的故事，因緣際會擁有了49天變成人的權利，劇中描述夫妻間的愛情、親情皆讓人動容，教你好好珍惜當下，只要活著沒有什麼是過不去的。

在漫長時光裡，原以為我們的緣分會永續長存

從相識到墜入愛河，只需三秒。在始料未及的瞬間，愛情戴著平凡的偽裝，降臨在我們的人生當中，我們的愛情持續了數年，在層層累積的漫長時光裡，原以為我們的緣分會永續長存。

世上既沒有永恆的愛，也沒有永遠的痛苦

人的一生當中，難免有經過黑暗隧道的時候，一條讓人覺得彷彿再也看不到光明般漫長的隧道，但正如隧道都有出口一樣，世上既沒有永恆的愛，也沒有永遠的痛苦。

直到死後才明白，活著是多麼美好的事情

那時候我不知死期將至，被生活中瑣碎的情感所蒙蔽，未能意識到真正重要的事，無論處在哪種苦難中，至少自己還能吃東西，可以觸摸到所愛之人，我還活著、還能呼吸，這是多麼美好的事情，我直到死後才明白。

無法預知的未來裡，什麼事都能發生

世上沒有人一出生，就能提前得知自己的死期。雖然在一生中，我們會無數次和死亡擦肩而過，但事情若沒發生在自己身上，我們只會認為那是他人經歷的悲劇，有可能是我的媽媽、我的爸爸，或者是我。在這個無法預知的未來世界裡，沒有什麼事不會發生在我身上。



稀鬆的日常，並不是理所當然

有某些時刻，本來是生活中的擦身而過，不足掛齒的偶然，卻被誇大成命運的時刻。那時候的我，還以為被誇大的命運隨時都能，再變回稀鬆平常的偶然。

我的人生並非只屬於我一個人

我以為所謂的死亡，就是在神給予的那段時間裡，好好過玩自己的人生，然後離去，一切就結束了。但我死後才意識到，我的人生並非只屬於我一個人。

綻放的花朵都凋謝如此迅速

我們在如繁星般無數的人群中，遇到各自的緣分、扎根生活。我也曾在我愛的人們之間，有過如花一般盛開的時光，然而我本以為已經深深扎根，盛開綻放的生命之花，都凋謝如此迅速。

離別總會瞬間到來，防不勝防



某個人的人生，與我們的生活交織在一起，離別卻在瞬間到來，嘲笑我們一起度過的時光。在離別的那一刻，有些人會選擇全盤接受，正面迎擊那湧上心頭的悲傷，

有些人則可能為了保護自己，免受巨大的離別之苦 以及為了生存，選擇對悲傷視而不見、置之不理，但無論是什麼大道理，無論你怎麼忽視，無論時光如何流逝，都沒有辦法幫你克服這種悲傷。

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