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韓國最夯「居家擴香」超限量4瓶799元！學會3種用法「絕不浪費」

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▲擴香瓶正確使用，效果能很持久。（圖／記者林明瑋攝）

時尚中心／綜合報導

回到家想放鬆，用香味是最方便也最有效的，市面上許多居家芳香產品，用法多樣，其中最方便的擴香瓶，只要插上木枝或竹枝，香味就會慢慢逸散到空氣中，不用插電、擺放位置也相當自由，一直是最熱門的居家香氛選項，「Her和她」推出韓國cocodor經典室內擴香瓶的超級特惠，每組4瓶只要799元，不過僅限量30組，一定要手刀搶！

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▲Her和她cocodor擴香。（圖／公關照） 

▲韓國cocodor經典室內擴香瓶200ml，4瓶一組（白麝香、玫瑰香水、四月花香、白茉莉各1）原價1,400元，特價799元。點我購買。

擴香瓶使用很簡單，但也有小技巧，只要掌握3個重點就能讓家中氣味不浪費，美美升級心靈堡壘，快來看看小撇步，讓香味更迷人、更持久。 

竹枝要翻轉

很多人在使用擴香瓶時，覺得香味會逐漸變淡，其實竹枝是需要翻轉的，雖然植物有毛細現象會吸附香氣往上擴散，但可能要等到天荒地老，覺得香氣變淡時就直接翻轉，讓下層的竹枝接觸一下流動空氣，有些味道較明顯的香氛，建議可先放一半的竹枝來調整濃淡。

避免空氣過於流通處

香把香氛傳送至家中，放置在空氣流通的地方是常識，但「過於流通」的位置也要盡量避免，像是冷氣出風口，之前還聽過有人放在空氣清淨機出口處，讓香味慢慢飄散跟刻意吹散的狀況不同，不但味道無法聚集，揮發也可能過快，反倒更加浪費，此外要遠離火源，以及避免陽光直曬，防止變質。

▲居家,擴香,香氛,擴香瓶。（圖／unsplash）

▲擴香瓶讓室內空間更舒服。（圖／unsplash） 

木枝竹枝再利用

一般而言，一瓶擴香瓶能有效逸散範圍約莫10坪左右，500ML容量約可使用3到6個月之久，在這範圍來說都是正常的，若擴香瓶使用完畢，裡面浸泡的竹枝與木枝可別這麼快丟掉，還有餘味的竹枝可擺放在鞋櫃或衣櫃裡，做二次利用也不用時常更換，等到沒味道再丟棄就好。

▲Her和她cocodor擴香。（圖／公關照、翻攝cocoder IG）

▲擴香瓶讓室內空間更舒服。（圖／翻攝cocodor IG）  

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韓國cocodor 經典室內擴香瓶

韓國超夯、CP值極高的cocodor，透過專業調香師調製特殊香味與時尚的設計，打造更有情調的居家與室內空間，有白麝香、玫瑰香水、四月花香與白茉莉4款香味，現在4瓶一組超特價只要799元。

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▲Her和她cocodor擴香。（圖／公關照）

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關鍵字：

Her和她, cocodor, 擴香
fashion.net

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