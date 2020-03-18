香奈兒、Ralph Lauren宣布關閉全美店鋪　50州全淪陷！

記者王則絲／外電報導

近期新冠肺炎（COVID-19）在歐美國家所造成的疫情越趨嚴重，截至17日，美國的新冠病毒死亡人數已破百大關，且50州正式全部淪陷。為防止疫情加速擴散，許多精品品牌開始進入門市暫停營業的階段，包括了Ralph Lauren與CHANEL（香奈兒）都在本週宣布暫停關閉全美所有店點。

繼NIKE、Under Armour、Supreme等運動潮流品牌陸續採取關店措施，TORY BURCH也於昨日發表聲明暫時關閉全美、加拿大所有店舖至3／29。近日高端精品如Ralph Lauren與CHANEL也宣告正式加入為對抗冠狀病毒實施關店措施的品牌行列。

▲Ralph Lauren與香奈兒皆發表聲明。（圖／翻攝自IG@ralphlauren、品牌提供）



Ralph Lauren執行長帕特里斯盧維（Patrice Louvet）在本週一早上發佈了聲明表示，所有北美商店將從3／18關閉至4／1日，包括旗下所有支線的店舖，且在關閉期間，也會向所有員工持續支薪。執行長帕特里斯盧維也說道：「我們首要任務是確保員工與我們所服務的消費者、社會的安全。」另補充，線上商店部分則暫時不受影響，照常運作。

▲Ralph Lauren已暫時關閉美國所有店舖。（圖／達志影像／美聯）



而香奈兒在週一稍晚也做出決定，公布至少在接下來的兩週內關閉美國境內所有店舖，同樣會持續支付員工薪水，至於將關到何時，則表示未來將遵循政府指示，以決議何時重新開啟實體店面的營業。

▲此圖為CHANEL於巴黎關閉的店點，在此為示意用。（圖／達志影像／美聯）



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