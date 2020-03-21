Lisa《青春有你2》宛如變裝秀！「連換3件外套」零失誤粉絲狂讚

▲Lisa升格大陸節目《青春有你2》 舞蹈導師，節目穿搭宛如變裝秀。（圖／翻攝自微博青春有你）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團BLACK PINK成員Lisa近日升格大陸節目《青春有你2》 舞蹈導師，節目自12日開播以來熱議不斷，除了選秀是一大亮點，導師Lisa又甜又帥的百變穿搭更是女孩們的模仿範本，也獲得網友一致認可：「Lisa變裝秀太養眼」。

Lisa晉升《青春有你2》舞蹈導師，讓粉絲能一睹她精彩的表現，節目在12日播出第一集，Lisa就一連換裝多次，包括表演和講評服裝都相當吸睛，先是以CELINE BY HEDI SLIMANE早春系列條紋外套亮相，剪裁俐落之餘突顯她纖細身型，並且以金色錬飾做搭配十分率性。另一套西裝外套同樣出自CELINE，不過風格大不同，以滿版碎花打造復古氣息，同時注入荷葉邊領口點綴，整體造型順勢切換仿佛混血娃娃一般精緻。

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除了西裝外套是一大亮點，Lisa也在節目中換上了DANIELLE GUIZIO牛仔拼接外套，以特殊造型鏤空胸上位置，露出白皙鎖骨相當吸睛，而領口則依舊保留在同一位置，順著剪裁遊走到肩頸和袖口處，Lisa演繹起來絲毫不費力，同樣成為女孩們模仿造型。畫面曝光之後也引來網友直呼：「Lisa穿什麼都好美」、「帶貨女王無誤」、「這個節目就是Lisa的變裝秀」。

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