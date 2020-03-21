多叫外送、用官網購物！新冠肺炎期間，5個支持小企業的方法

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

新冠肺炎（COVID-19）持續影響全球，各國為此訂定相關策略，像是美國紐約與洛杉磯便關閉酒吧、夜店、電影院、音樂廳等公眾場合，導致小企業深受其害，包括顧客大量減少以及時新人員被砍掉大量的時數，因此外媒就指出，如果想在新冠肺炎期間支持這些小企業，同時也可以減少出門的機會，不妨嘗試以下5種方法：

1.叫外送

儘管很多餐廳、咖啡廳已經被禁止出入，但店家仍然可以接受外賣要求，而各位可以透過第三方平台或是電話進行訂購，並且不需擔心第三方平台向店家收取額外費用，因為新冠肺炎影響，許多平台已經延遲向店家使用費。另外，由於新冠肺炎容易透過接觸進而傳染，所以美國Seamless訂餐平台便制定相關服務，像是提供「非接觸交付」，讓外送員抵達時打電話或發短訊給顧客，最後在門口放下食物完成訂單。

2.多給小費

在美國服務生與外送員等時新人員，大多都是以小費維生，在顧客減少且禁止出入的情況下，生活將會非常困難，所以外出吃飯或是訂購外送時，給時新人員的小費，不妨從原本的10％增加到15％，甚至20％來幫助時新人員度過難關吧！

3.購買禮物卡

禮物卡也是能實質幫助小企業的方法，因為禮物卡等同於現金且面額不等，持有人可以使用此卡到店家的官網或是門市進行購買，並且任何花費都可以從中扣款，是送禮的最佳選項之一。

4.網購

平常在家沒事做，大部分的人除了選擇追劇外，就是逛網拍，不過，要想支持小企業就不要從亞馬遜等知名電商網站購買，而是查詢喜愛的品牌有沒有架設官網，並在上面下訂單才有幫助的效果。另外，想要減少與外人接觸的機會，同樣也可以知會配送員將貨物放置於門口，然後各位在開門接收就可以囉！

5.關注並分享商店的社群資訊

雖然買廣告會增加店家曝光率，但是分享相關資訊便能獲得更大的效益，因此在IG、Facebook、Twitter上關注並分享店家的優惠活動時，同樣也能幫助其業績增長哦！

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