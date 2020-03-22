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《梨泰院Class》金多美戴Tiffany珠寶約會　鍊結設計好潮

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▲▼梨泰院class 。（圖／翻攝JTBC）

▲金多美用benefit的胭脂蜜粉補妝，同步秀Tiffany珠寶。（圖／翻攝JTBC）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星金多美因拍攝《梨泰院class》爆紅，她在劇中用的彩妝、戴的配件都成為討論焦點。一幕她用心以benefit的胭脂蜜粉補妝的畫面，耳際與頸部所戴的個性首飾全出自Tiffany HardWear系列，與她在劇中豪爽霸氣的性格很合襯。

▲▼梨泰院class 。（圖／翻攝JTBC）

▲韓劇《梨泰院Class》女主角金多美於劇中佩戴Tiffany HardWear系列珠寶。（圖／翻攝JTBC）

金多美在《梨泰院Class》戴的Tiffany HardWear系列辨識度極高，以18K金或玫瑰金打造的鍊結設計展現力與美，特別是她所戴的垂墜長耳環存在感強烈，再搭配鍊結項鍊，巧妙融合時尚與潮流風格。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear Link鍊結設計垂墜耳環（左）18K玫瑰金款與18K金款各71,000元。（圖／Tiffany提供）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany HardWear Link 18K玫瑰金鍊結設計項鍊，318,000元。

而Tiffany甜美風格的珠寶，則被男主角朴世路選為傳遞心意之用，他以宛如一抹微笑的Tiffany T Smile弧線造型鑽石項鍊，向金多美表達愛意，象徵沉浸在愛情的人們最期待看見對方的笑容，浪漫指數破表。

▲▼梨泰院class 。（圖／翻攝JTBC）

▲男主角朴世路傳情的Tiffany T Smile項鍊。（圖／翻攝JTBC）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T Smile 鑲鑽項鍊中型款159,000元。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 梨泰院class
fashion.net

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