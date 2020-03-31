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7-ELEVEN換購新品揭曉！法國品牌「單肩包」400元有找帶回家

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▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM與7-ELEVEN跨界攜手，399元帶走單肩包。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM最新一季延續俐落外型和魔鬼氈設計，此外更找來7-ELEVEN跨界攜手，民眾只要憑藉點數加價399元就能將「三色單肩包」帶回家，家門口就能入手粉絲們千萬別錯過！

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲品牌原價2480元單肩包與7-ELEVEN聯手換購後399元能入手，呼應魔鬼氈潮流軍靴外型亮眼。（圖／品牌提供）

7-ELEVEN此次換購活動主角揭曉，就是法國軍靴品牌PALLADIUM，品牌在最新一季推出了PAMPA CHANGE魔鬼氈潮流軍靴，以1947年的經典「PAMPA BOOTS」軍靴為原型，橘色大面積魔鬼氈鞋面設計就是一大亮點，可以自行拼貼出專屬搭配。另外，預告在4月1日全台7-ELEVEN門市預購的則是三色單肩包，呼應鞋款的橘色魔鬼氈設計元素，搭配可拆式布標拉鍊扣與POSITIVE三角戰術勾登山性能不可小覷，運用三款橘、綠、黑配色打造時尚度，原價破2000元單品，民眾只要憑6點加價399元就能帶回。

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲NIKE ISPA 系列標榜外套可調溫應對不同天候狀態。（圖／品牌提供）

與此同時，NIKE ISPA 系列標榜外套可調溫應對不同天候狀態，標誌性特徵是內部的藍色氣囊， 取自2006 年的 Nike Airvantag改造，通過按壓注入空氣則能夠在穿著上感到溫暖，反之，炎熱時期就能夠放出外套內空間，打造輕薄的舒適感受。

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關鍵字：

軍靴, 登山, PALLADIUM, NIKE, 711, 7-ELEVEN
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