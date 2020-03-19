迪士尼娃娃變清涼雪酪色系！果汁黃小熊維尼萌度加倍、粉嫩熊抱哥好少女

編輯／Emily 圖／翻攝自store.disney.co.jp、felissimo.co.jp

日本迪士尼為了搭配季節，會推出特別色系的娃娃，像之前的櫻花粉紅、冬季雪白系列都很受歡迎。這次最新推出的是變淺變嫩的「雪酪色系」玩偶，小熊維尼變成果汁黃、熊抱哥變浪漫淡粉色，這系列跟冰涼好吃的水果雪酪一樣，帶有清新的魅力，也讓人開始期待夏天的到來。

「雪酪色系」玩偶顏色全部變淺，看起來更清新，可愛度也更加倍，隨著天氣漸漸變熱，看到如水果雪酪般的顏色，會瞬間神清氣爽。這系列的角色分別是小熊維尼、奇奇蒂蒂、熊抱哥、小飛象、唐老鴨和史迪奇，有絨毛娃娃和吊飾兩種。

小熊維尼顏色變淺之後看起來更萌，淡淡的黃色讓人聯想到柳橙、芒果口味的雪酪。

奇奇蒂蒂原本的深棕色變得接近紅棕、淺橘，厚重的毛瞬間輕盈許多，很有夏天的感覺。

熊抱哥原本的桃紅色被改成淺粉紅，淡淡的粉嫩色系看起來浪漫又少女，Q度整個大提升。

史迪奇、小飛象和唐老鴨都是藍色系為主，被漂成淺藍色後，讓人聯想到夏日必吃的蘇打冰棒，有著清涼的魅力，比原本的模樣更可愛。

▲絨毛娃娃售價皆為2,860日圓（約台幣810元）、吊飾售價皆為1,540日圓（約台幣436元）。



除了迪士尼，日本雜貨品牌felissimo有推出把白文鳥變成冰淇淋造型的玩偶吊飾。白文鳥白白胖胖的身軀變成一坨冰淇淋，裝在甜筒、杯子裡的模樣萌翻，互相擠壓和頭頂著櫻桃的樣子都超Q，看了清涼又消暑。

吊飾掛在包包上超可愛，甜筒部份還有拉鍊，打開後裡面可以裝小東西，變身迷你收納袋。售價2,141日圓（約台幣606元）。

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