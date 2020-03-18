蔡依林火辣造型釋出！美胸僅靠兩片布遮住引粉絲暴動

記者王則絲／台北報導

蔡依林（Jolin）雖身為無堅不摧的天后巨星，近期也不免受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，巡演、活動紛紛延期，但是呸姐可是沒閒著，除了為自己的翻糖蛋糕品牌精進廚藝，還釋出了最新的雜誌封面照，穿著性感小禮服渾圓美胸只靠兩片布料遮住，讓粉絲直接暴動！

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這次蔡依林為雜誌所拍攝的封面與系列大片，多套服裝中，正是封面這套氣勢萬分的性感黑裙裝，讓粉絲們狂讚：「太辣太美。」、「要噴鼻血！」這件來自Saint Laurent的短洋裝，胸口與胸下皆挖空，幾乎只靠兩片布料遮住胸部，營造若隱若現的性感，且自我要求非常高的蔡依林，體態總是保持一貫水準，加上好身材，完全撐得起這套服裝造型，網友留言串刷一片：「美的犯規。」、「萬惡女王的氣勢！」、「讓我無法呼吸。」

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每一套服裝造型蔡依林都成功駕馭出自己的風格，而蔡依林於個人IG上第一篇Po出的造型則是穿著來自Versace 2020 Cruise系列的晚禮服，有網友推測第一張Po出應是系列中最喜歡的一張照片，該套晚禮服一半是該季主打的滿版品牌字母英文草寫花紋，另一半則佈滿了浮誇的水鑽，大墊肩的設計搭配蔡依林本次拍攝雜誌的率性濕髮造型，還有銳利美艷的妝容，完美展現出女王的氣勢風範。

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而說到近期性感指數破表的雜誌封面照，超模貝拉哈蒂徳（Bella Hadid）日前也穿著GUCCI設計感挖空造型連身褲裝登上韓版雜誌封面，其他張內頁照更是尺度大開，身為超模擁有好身材就是任性，怎麼露都零缺點。

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