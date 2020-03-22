「小飛流」吳磊長大了！HOGAN全球代言人大片出爐　網：帥暈

▲吳磊飾演《瑯琊榜》「小飛流」聲名大噪，晉升HOGAN 全球代言人形象照曝光。（圖／翻攝自吳磊IG）

記者鮑璿安／台北報導

年僅20歲的大陸男星吳磊在飾演《瑯琊榜》「小飛流」一角色聲名大噪，代言廣告不間斷，成功接下HOGAN全球代言人後，此次2020春夏形象照終於曝光，吳磊換上挺拔西裝腳踩運動鞋相當隨興，隨即引發粉絲直呼：「長大了好帥」！

大陸男星吳磊小小年紀就演出《瑯琊榜》與胡歌軋戲，星路一片順遂，也受到義大利精品品牌 HOGAN 青睞成為全球代言人，此次演繹的2020春夏形象照曝光，吳磊梳起俐落短油頭露出精緻五官，為了傳遞本季源於大自然生態的靈感，站在簡單的背景下突顯整體造型。

▲吳磊親自帶貨 H383系列檸檬黃復古跑鞋，NT$15,300；ICUBE小白鞋，NT$17,300。（圖／品牌提供）

吳磊先以墨綠色長袖微微捲起袖口，露出緊實手臂線條，腳踩H383系列復古跑鞋，檸檬黃跳色效果極佳，詮釋運動風格十分自如；換個造型，吳磊換上緊身深藍套裝打造沉穩氣息，身材精壯宛如大人一般，絲毫不見稚氣，最後運用ICUBE小白鞋收尾，簡簡單單營造辦公室幹練風格。

▲超模儲鎰恬二度演繹HOGAN 形象照，腳踩INTERACTION老爹鞋，NT$20,300。（圖／品牌提供）

此外，品牌也請到超模儲鎰恬共同演繹，換上ICUBE具立體切割及流線型設計以及老爹鞋INTERACTION來突顯超模等級大長腿，特殊記憶鞋墊並具有6公分高度，無疑是嬌小女孩救星，打造不同時尚感。一系列畫面曝光後，也引來粉絲直呼：「吳磊長大了」、「小飛流好帥」、「跟胡歌有得比了」。

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