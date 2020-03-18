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防疫、戀愛、失眠全靠精油搞定　懶人一定要擁有的5款香氣

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文／C編　圖／pixabay

精油有很多運用的方法，只要搭配得當，不但可以幫助解決很多生活中的困擾，甚至還是防疫的有力助手，小編整理了5款不同香氣與用途的精油，可以應用在日常各個角落，像是助眠、抗菌，甚至甚至當作香水使用，超級實用。

1.抗菌好幫手：茶樹精油

▲精油。（圖／pixabay）

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，如果買不到酒精，茶樹精油其實也有抑菌效果，但因為味道相當濃郁，建議搭配香氛機使用，讓香氣較為淡雅，讓居家或生活空間的空氣被淨化。

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2.助眠好幫手：薰衣草精油

▲精油。（圖／pixabay）

現代人工作壓力大、生活步調緊湊，晚上常常都會有睡不好或是失眠的狀況出現，建議可以在枕頭滴上2、3滴的薰衣草精油幫助入睡，也可以將薰衣草精油滴在浴缸裡面泡澡，放鬆心神，更容易進入夢鄉。

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3.戀愛好幫手：英國梨與小蒼蘭精油

▲精油。（圖／pixabay）

英國梨與小蒼蘭的香味深受全世界的女孩喜愛，曾經是香水品牌JO MALONE銷售冠軍的氣味，可見它的魅力十足，但高濃度的精油絕不能像香水一樣直接噴在身上，會有灼傷的危險，建議可以滴一點點在凡士林或是沒有味道的乳液裡面，擦在耳後、手腕脈搏處，就可以達到香膏的作用，散發出迷人的香味。

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4.醒腦好幫手：薄荷精油

▲精油。（圖／pixabay）

長時間工作容易疲乏想睡，喝咖啡雖然也可以稍微提振精神，但不可能一直喝，這時可以使用一點薄荷精油，加在凡士林裡面，塗抹在太陽穴的位置，幫助提神醒腦。

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5.除臭好幫手：檸檬精油

▲精油。（圖／pixabay）

為了防疫，大家出門都會戴口罩，但長時間下來味道真的又悶又不好聞，這時可以時用檸檬精油滴1、2滴在口罩裡面，可以讓呼吸舒服，在辦公室也可以搭配香氛機來使用，讓座位區的味道更加清新好聞，也有助於提升專注力。

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關鍵字：

精油, 茶樹, 檸檬, 英國梨與小蒼蘭, 薄荷, 薰衣草, 防疫, 新冠肺炎, Her和她, Her
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