戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

文／C編 圖／touchinsol_official IG、Her和她

盤點南韓女孩最近喜歡的妝容，可以發現閃閃發亮的單品非常受到喜愛，其中，新興品牌Touch in SOL的眼影因為有著超級閃亮的金屬光澤，用過的網友都大推薦，C編整理了5款必買新色，只要有它，包準妳戴著口罩都可以成為最耀眼的那顆星。

Touch in SOL在南韓是很年輕的品牌，雖然問世不久，但很快受到很多女性的注目，甚至還是女團(G)I-DLE在舞台表演專用的眼影，可見品牌力量強大，尤其是眼影系列，不但有超大顆閃粉，可以打造出鑽石般的眼妝效果，重點是質地超級服貼，女星用力跳舞妝都不會花掉。

這款被(G)I-DLE女神欽點的眼影系列，總共推出7個顏色，讓人看了都眼花撩亂，不知道該選哪一個色調，瞬間陷入選擇性障礙，那就讓看完所有試色的C編，直接幫妳選出現在最潮、最流行的色調，只要跟著買，立刻就可以成為路上注目的焦點。

#1奶桃金（點圖即可購買）

▲韓國Touch in SOL 金屬色煥彩星光眼影粉1.3g（#1奶桃金），原價588元，特價399元。點我購買。

金色可以說是最好上手的色調，身為初次嘗試大顆亮片眼影的新手，這顆簡直零門檻，直接點綴在眼影中央，立刻可以為眼妝畫上完美的重點。

#2蜜桃棕（點圖即可購買）

▲韓國Touch in SOL 金屬色煥彩星光眼影粉1.3g（#2蜜桃棕），原價588元，特價399元。點我購買。

這顆也是超級百搭的色選，只要搭配金色或是棕色系眼影，直接加強在眼摺的部位，立刻可以有畫龍點睛的效果，眼神立刻深邃有神。

#3西柚橘（點圖即可購買）

▲韓國Touch in SOL 金屬色煥彩星光眼影粉1.3g（#3西柚橘），原價588元，特價399元。點我購買。

之前超級火紅的西柚色也出了眼影的版本，帶有點橘棕色調，非常適合想要有點變化，卻又害怕過於誇張的女孩，一抹直接變溫柔小姊姊。

#4人魚金（點圖即可購買）

▲韓國Touch in SOL 金屬色煥彩星光眼影粉1.3g（#人魚金），原價588元，特價399元。點我購買。

超級閃耀的金色，散發出人魚鱗片般的波光粼粼效果，因為基底色是金色，可以任意疊擦在棕色或是紅色的眼影上面，或是直接當作眼下的打亮，製造出楚楚可憐的無害妝容。

#6香檳紅（點圖即可購買）

▲韓國Touch in SOL 金屬色煥彩星光眼影粉1.3g（#6香檳紅），原價588元，特價399元。點我購買。

紅色調可以說是最近超級當紅的顏色，可以大面積的塗抹在眼妝，直接創造出時尚俐落的御姐派妝感，包準整條大街都是妳的時尚舞台，宛如女王般降臨的架勢立刻GET！