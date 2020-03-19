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挑戰「最無用防疫裝備」！手綁繩子碰不到眼鼻口、腰上掛水袋隨時清潔

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編輯／Emily　圖／翻攝自YouTube@Unnecessary Inventions、undertheweatherpods.com

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，防疫成為大家最關心的事情。專門設計惡搞和無用物品的外國網站Unnecessary Inventions，就想出了超奇葩的全套防疫裝備，在手腕套上彈力繩防止用手抓臉，又在腰前掛上水袋可以隨時洗手，雖然沒有真的防疫效果，不過有趣的發想還是讓大家在這個苦悶的時期可以笑一下。

Unnecessary Inventions自製的這套防疫裝備是一個腰帶，腰帶上附了兩條伸縮彈力繩，可以用扣環扣在兩隻手腕上，這樣忍不住想用手抓臉、碰觸五官時，就會被繩子限制，有效阻止你揉眼睛、摳鼻子。

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

防疫最重要的就是勤洗手，腰帶前方裝了兩個透明水袋，在裡面裝水，就可以隨時洗手啦！是不是超方便。

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

腰帶背後則裝了兩隻假手，一隻在你需要與人握手社交時可以拿出來，減少與他人的接觸。

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

另一隻假手有軟軟的手臂，在你忍不住打噴嚏時，可以用手肘堵住鼻孔，防止飛沫噴濺。

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

Unnecessary Inventions還在YouTube頻道分享了製作這套裝備的影片，有興趣可以看看，雖然防疫不可能真靠它，但實在是有創意又好玩。

為了阻擋病毒，也有網友突發奇想，把一款透明帳篷拿來隔離。這款透明帳篷看起來像個小包廂，外層可以防風防雨，前面的拉鍊可以拉開透氣。原本是為了觀看體育比賽的觀眾所設計，現在居然被拿來當防疫小物，只能說大家為了防疫真的是花招百出。

▲全套防疫裝備。（圖／翻攝自YouTube@unnecessary inventions）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 防疫, 裝備, 小物
fashion.net

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