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「煙燻玫瑰」在時尚圈掀起流行！水桶、金字塔包粉色超浪漫　6款春天必備

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▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

萬年不敗粉色唇妝，每季顏色都會略有不同，像是從去年秋冬一路紅到春夏的「煙燻玫瑰」，以冷色調中和甜膩飽和玫瑰色，不只跨越所有年齡段更完全不挑膚色，不論是薄擦或厚塗，都能展現優雅神秘感，讓人瞬間仙氣滿點。

2020春夏秀場

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

不只是彩妝就連時尚圈充斥著「煙燻玫瑰」，無論是率性酷女孩、仙女晚禮服或度假風洋裝都染上這股既神秘又優雅的色彩，為這個氣氛頹靡的2020年春季迎來一絲朝氣。但同樣身為女孩兒的儂編當然知道不是所有人都有勇氣穿得全身粉，所以特別精選出6款煙燻玫瑰包款，讓你也能沾沾這股粉嫩喜氣！

Miu Miu

納帕軟皮手提袋

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

「可愛」這個元素，往往讓時髦客避之惟恐不及，但在Miu Miu的巧手下，總是能變得內斂迷人，為了滿足你潛藏在基因裡的少女因子，本季推出超多款染上煙燻玫瑰的包款，而其中這款納帕軟皮手提袋，以柔軟皮革包身搭配隨性扭結肩帶設計，儂編認為最適合厭世上班族著用！

Celine

16肩背包

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

回溯真正巴黎女孩剛有的率性姿態，在Hedi Slimane的操刀下就連包款也變得很有個性，T字型袋蓋搭配半圓形包身，長條狀的金屬按釦重現當代幾何美學。在這次煙燻玫瑰色的版本中，有別於過去該包款冰冷幹練的形象，柔和的色彩讓整體多了點浪漫的氣息。

Fendi

Peekaboo手提包

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

若論Fendi過去曾推出的眾多包款裡，Peekaboo在儂編心中算是經典中的經典。特別是這幾季推出的迷你尺寸，更是讓人愛不釋手。若擔心自己撐不起Peekaboo的優雅，不妨捨棄素色基本款，改挑選有造型珠飾點綴的款式，不論拎在手上或斜背在身上，都可愛到不行！

Chanel
皮革水桶包

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

Chanel這款皮革水桶包算是品牌辨識度很高的包款之一，呼應近幾年持續發燒的水桶包熱，再度回到眾人視線，而儂編之所以會如此崇尚水桶包，當然是因為它的大容量不只能裝進所有日常必需品，還能讓你再也不會遇到帶了洋傘就不能帶化妝包出門的窘境！

Dior
Lady D-Lite手提包

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

延續品牌經典包款Lady Dior的外型，全新設計的 Lady D-Lite 提包以刺繡處理工法製作，呼應Dior引以為傲的高級訂製工藝，從3D立體刺繡的籐格紋彰顯包款的細膩層次。新的書腰式 Christian Dior品牌簽名設計，透過現代繪圖式字型表現，而另一面則貼心地保留給你，讓你刺上個人化的的專屬英文字母。

Bottega Veneta
Pyramid手拿包

▲▼ 「煙燻玫瑰」從美妝燒到時尚圈！精選6款集合全宇宙浪漫仙氣IT包，讓妳一年四季都能背。（圖／Bella儂儂提供）

光聽名字就特別酷的Pyramid金字塔包是Bottega Veneta創意總監Daniel Lee上任後推出的作品，雖然跟雲朵包相比聲勢略遜一籌，但好拍好搭的程度可是一點也不遜色，特別是點綴上煙燻玫瑰後，更適合當作派對包使用，保證能為你點亮整體造型。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Chanel、Bottega Veneta、Dior、Miu Miu 、Fendi、Celine

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

IT包, 粉色系, 包款, 煙燻玫瑰, 精品包
fashion.net

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