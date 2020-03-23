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Lisa、楊丞琳都愛小喇叭牛仔褲！選對版型超顯瘦　嬌小女也能拉高九頭身

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亞洲女孩普遍都有酪梨型身材困擾（儂編+1），因此往往對窄管牛仔褲必之唯恐不及，好在2020年大吹復古風，讓70年代紅極一時的喇叭褲強勢回歸，褲管微微外展的「小喇叭牛仔褲」不僅能讓大腿變細、屁股變窄，還能讓你靠顯瘦褲型瞬間拉高變九頭身，難怪能吸引Lisa、楊丞琳、昆凌…等一眾女星搶穿，被網友暱稱為「女星美腿神器」，一點也不意外！

Lisa

▲▼ 女星美腿神器「小喇叭牛仔褲」！Lisa、昆凌、楊丞琳... 靠顯瘦褲型瞬間拉高變九頭身。（圖／Bella儂儂提供）

人氣韓團BLACKPINK成員Lisa因精緻五官和高挑纖細身材被粉絲稱之為「人間芭比」，日前在機場被捕捉到以小喇叭牛仔褲搭配短版雙排釦大衣、襯衫和高領毛衣，褲管長度剛好好落地能蓋住鞋跟，露出鞋子的前緣，讓原本逆天長腿活生生再多出近5公分，是小個女孩都要學會的穿搭偷吃步！

Bella Hadid

▲▼ 女星美腿神器「小喇叭牛仔褲」！Lisa、昆凌、楊丞琳... 靠顯瘦褲型瞬間拉高變九頭身。（圖／Bella儂儂提供）

90後超模Bella Hadid這身勁裝可說是每個女孩都要參考的穿搭教科書，除了混和修身小喇叭褲和連身褲的特殊款式之外，還有能讓視覺比例無線延長的肚臍上（胸下）超高腰設計，其中點綴在褲子前方的兩個貼式口袋，也堪稱一絕，雖無法裝東西卻能營造出臀圍只有兩個口袋寬的窄身效果，可說是把所有修身細節集於一身！

Kaia Gerber

▲▼ 女星美腿神器「小喇叭牛仔褲」！Lisa、昆凌、楊丞琳... 靠顯瘦褲型瞬間拉高變九頭身。（圖／Bella儂儂提供）

天生自帶超模光環的星二代Kaia Gerber承襲老媽辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的好身材和精緻五官，平時酷愛以牛仔褲私服現身的她，也是小喇叭褲的擁護者之一。相對難駕馭的九分褲款搭配格紋雙排釦長大衣，讓整體身型更窄、更長，腳踩長靴遮住腳踝讓腿部線條不被截短，避開下著比例太過破碎的穿搭禁忌，看似隨意卻處處有驚喜！

昆凌

▲▼ 女星美腿神器「小喇叭牛仔褲」！Lisa、昆凌、楊丞琳... 靠顯瘦褲型瞬間拉高變九頭身。（圖／Bella儂儂提供）

身高不到165公分的天王嫂昆凌，完美演繹了淺刷色丹寧的Tone-On-Tone穿搭，短版Oversize拼接牛仔外套搭配九分小喇叭牛仔褲，外展喇叭褲管加入開岔和抽鬚等設計小巧思，讓整體風格更顯率性不羈。儂編很喜歡褲管兩側斜岔搭配純白穆勒鞋的小巧思，這樣剛好能稍稍露出骨感的腳踝，讓腿顯得更細、更直。

楊丞琳

▲▼ 女星美腿神器「小喇叭牛仔褲」！Lisa、昆凌、楊丞琳... 靠顯瘦褲型瞬間拉高變九頭身。（圖／Bella儂儂提供）

連私服都超有看頭的楊丞琳，平時下著多以寬褲、中長裙這類帶有一點慵懶感的單品為主，因此即使穿上小喇叭褲也依舊延續這個路數，整體褲寬跟前幾位女星相比略顯寬鬆一點，運用Oversize內搭和短版鬚邊毛衣，讓視覺輪廓呈現長方型狀，非常適合害怕臀部線條一覽無遺的酪梨型女孩模仿。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：楊丞琳的私著簡直女孩穿搭聖經！你一定想不到她全身都是「平價」品牌
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關鍵字：

顯瘦穿搭, 楊丞琳, 女星, 美腿神器, 小喇叭牛仔褲, Lisa
fashion.net

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