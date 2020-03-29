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蔬食擺脫清淡無味的刻板印象！台北五間特色餐廳推薦　全素滷味、早午餐更美味

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近幾年來環保及健康意識高漲，越來越多人追求健康或少吃肉的飲食，「蔬食」逐漸成為一種潮流，但如果你還對素食有清淡無味的刻板印象，那你就落伍啦！就讓儂編來推薦台北五間特色蔬食餐廳，讓你刷新對素食的印象，吃的滿足又安心！上班應酬、聚會滿檔，吃慣大魚大肉了嗎？不妨找個假日和三五好友來一場無負擔的美食聚會吧～

《VEGE CREEK蔬河》

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

《VEGE CREEK蔬河》是一間素食滷味店，但如果你以為他只是一般小吃攤可就大錯特錯！超舒適又有質感的北歐風裝潢，總讓人誤以為自己來到了咖啡廳～店內還有一面「蔬菜牆」實在頗有文青風味！

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

店內空間結合「逛超市」概念，提供顧客環保購物袋在店內自行挑選想吃的蔬菜和食材，而滷味鹹度適中又帶有藥膳香氣的湯頭更是讓人食慾大開！下班來享用簡單輕食放鬆一下超級適合～他們在台北及台中皆有分店，如果想知道各門市位置及營業資訊趕快關注他們的臉書專頁（VEGE CREEK蔬河）吧！

《上善豆家》

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

提到蔬食絕對不能不提《上善豆家》！被票選為「台灣必吃五大蔬食餐廳」，以黃豆為主要食材，就算你是忌吃奶、蛋的純素者也可以大快朵頤～主打現場製作的豆皮（名為湯葉豆皮），因此在店內可以看到豆皮製作過程！

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

而以做工精緻出名的冰花煎餃、早餐時段的油條、香醇的豆漿及杏仁茶也都是饕客來到《上喜豆家》必嘗！值得一提的是，油條使用日本月桂冠麵粉，口感上比起傳統油條更有嚼勁，因為使用新鮮麵粉製作，所以味道也沒有老油條的厚重油膩，是兼顧健康的油條～

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

地理位置臨近捷運忠孝復興站交通方便，加上以白色及木質為基調的裝潢，溫暖清爽的氛圍也成了許多長輩聚餐、家庭聚餐的首選！除此之外高質感的形象也吸引了許多年輕人上門嘗試～最後《上善豆家》的菜單分為早餐、午餐、晚餐與下午茶，如果想品嚐高人氣單品建議盡早前往以免撲空喔！

地址：台北市大安區復興南路一段107巷16號
電話：02−27316991

《小小樹食》

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

同樣位於忠孝復興捷運站的《小小樹食》提供的品項多元，從Brunch、正餐、下午茶或是甜點在這都能找到，特別是果汁果昔不只好看還是真材實料打成的！濃郁到不行～草莓牛奶和旺來芭芭（以鳳梨為基底的果汁冰沙）酸酸甜甜都是必點！加上夢幻的玻璃屋外觀及清新的植栽佈置，想拍美照的你絕對不能錯過！其中又以網美們最愛的公主系粉紅沙發區最為熱門～

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

以新加州料理風格為核心，可以看到許多中西合併的創意料理且為了保留原味不過份加工，非常推薦！其中小樹蛋黃麵特別配上碎咖啡豆，讓人忘記奶油的膩，盡情享受被醬汁包裹的麵條，除此之外國外流行已久的Buddha Bowl佛陀碗這裡也有提供！快找姊妹們來一探究竟吧！小提醒《小小樹食》實在太受歡迎經常客滿又或者有包場活動，因此想品嚐美食建議提前預約，另外餐點並非全部純素，因此吃純素的朋友記得告知服務生做調整或慎選餐點，以免誤食～

地址：台北市大安路一段116巷17號
電話：02−27782277

《Ooh Cha Cha自然食》

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

《Ooh Cha Cha》以提供使用單純未加工的食材全手工製作的食物、與當地小農合作，致力激發更多人開始思考不同於以往的食物概念為理念，主張「裸食、健康主義」超級用心～餐點包含沙拉、飯、漢堡、開放三明治與濃郁好喝又無負擔的現打蔬果飲，有飽足感又沒有罪惡感非常適合大餐後清清腸胃！越式豆腐飯更是值得一試！裡頭包含香茅豆腐、好吃的自製腌蘿蔔及蒜辣芝麻醬，新奇又順口讓人念念不忘～另外他們的漢堡排是用多種香料與穀物蔬菜製作，也超特別！

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

另外去年底新開幕的科技大樓店風格也與原先古亭店有所不同，科技大樓店在晚上會搖身一變為蔬食酒吧HOOCH，提供多種多樣化的啤酒（酒單不斷更新中哦～），若要舉辦私人派對或活動也提供租借場地！除此之外他們也會不定期舉辦活動，有興趣的朋友可以關注他們的官方網站（Ooh Cha Cha）才不會漏掉資訊！

【古亭店】
地址：台北市中正區南昌路二段207號
電話：02−2367 7133

《元禾食堂》

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

以蔬食、原型食物為主打的元禾食堂，在食材方面講究嚴選台東池上有機糙米、無毒野蔬、有機杏鮑菇，不添加任何化學色素或防腐劑，抓住了追求健康飲食的顧客的心，尖峰時段經常座無虛席！超級推薦蔬果咖哩煲～捨棄咖哩塊運用薑黃粉及新鮮蔬果燉煮，包含各種菌菇來提鮮，濃郁又清爽，絕對是配飯首選！另外《元禾食堂》是無奶蛋的全植物日式蔬食料理，因此在菜色的選擇中經常有豆腐，如果有豆類過敏或脹氣要多加注意！

▲▼ 台北5間「蔬食餐廳」推薦！素食滷味、早午餐、蔬食漢堡、日式料理都超美味。（圖／Bella儂儂提供）

呼應日式裝潢，店內的定食多為日式，餐點與環境雖然都樸實簡單，但卻十分有質感且自在，另外餐點也紮實，就算是男生也是可以吃飽！若是平常吃慣了做工繁複的餐點，不妨來《元禾食堂》吃頓飯，細細品嚐食物的原味吧～

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷32號
電話：02−27716115

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@flourish_vegan、@oohchacha、@littletreefood、臉書@上善豆家、@VEGE CREEK蔬河、Ooh Cha Cha自然食

編輯整理：蘇暉雅

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

蔬食餐廳, 台北, 美食, 早午餐, 日式料理, 素食
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