Kappa經典Logo變成魯夫與艾斯！背靠背設計，真正好朋友才能一起穿

編輯／Duke

日本身為動漫大國，擁有不少火紅創作，像是過去的《七龍珠》、《航海王》，再到當今的《一拳超人》都是令粉絲津津樂道的作品，為此就有多個品牌相繼發出聯名邀約，如今輪到人氣義大利運動品牌Kappa出招了。日前，該品牌正式發布與《航海王》聯手打造的系列單品照，當中便以主角魯夫為主軸搭配艾斯、紅髮傑克、索隆等人，帶來多款以《航海王》角色打造的Kappa經典Logo帽T與T-Shirt。

在 Instagram 查看這則貼文 Kappa Japan Official（@kappa_japan_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 15 日 下午 6:34 張貼

雖然此次的系列單品中，沒有出現Kappa經典的雙人背對坐Logo標誌運動套裝，但Kappa卻將標誌用於帽T與T-Shirt上，並將其換成《航海王》角色背對而坐的設計，其中，左側人物皆以魯夫為主，右側則分別使用紅髮傑克、艾斯、索隆、娜美以及香吉士，而動畫每集片尾的「TO BE CONTUNIED」也有用於系列中的帽T設計上哦！





▲Kappa將經典的背靠背座標誌換成《航海王》角色背對而坐的模樣。（圖／翻攝自Kappa）



▲結合動畫每集片尾TO BE CONTUNIED字樣與艾斯的帽T。（圖／翻攝自Kappa）

另外，每件服飾都會搭配一款人物代表性的配色與Kappa字體設計，像是代表紅髮傑克與艾斯的紅色，索隆的綠色，娜美的橘色，香吉士的黃色等，並且每款還配有可作為書籤使用的特製吊牌，各位粉絲3／19日本Kappa官網開搶啦！

▲每件服飾都會搭配人物代表性配色與Kappa字體設計。（圖／翻攝自Kappa）







▲聯名的特製吊牌可以作為書籤使用。（圖／翻攝自Kappa）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App