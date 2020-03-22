搞不清楚肌膚類型保養根本做白工！5題小測驗讓你秒懂屬於哪一種

保養從基礎開始，想要擁有完美無瑕的水煮蛋肌，首先你要了解自己肌膚的類型，才能夠選擇適合的方法和產品對症下藥，否則花了那麼多時間和金錢也不過只是場空啊！除了去皮膚科或是專櫃做肌膚檢測之外，其實我們自己就可以在家做檢測，針對下面這些問題想想看，大概五分鐘的時間就能分辨你的肌膚類別，準備好了嗎？

（以下答案請記起來喔！選擇A=5分、B=4分、C=3分、D=2分、E=1分）



Q1：洗臉後不擦保養品，等待兩到三小時，肌膚的狀況如何？



A：非常乾，甚至還有脫皮的狀況

B：有點緊，但還撐得過去

C：覺得有點潤澤感，但是又不會太誇張，看不太到油光

D：油光滿面只有T字部位出油，其他都有點乾

E：油光滿面



Q2：如果去乾燥國家，你的肌膚狀況是？



A：乾到會脫皮、發癢

B：有點乾，輕微脫皮，擦完乳液就沒事

C：肌膚狀況很好，不太出油也不乾

D：T字光亮但不會太油，臉頰則有點乾

E：有些油光，但不會過於誇張



Q3：塗抹完保濕產品大約兩到三小時後，你肌膚的狀況是？



A：感到緊繃

B：正常，沒有太大的感覺

C：一點點光亮，整體來說是舒服的

D：T字油光，臉頰已吸收，臉頰沒有太大的不舒服感

E：滿臉油光



Q4：照鏡子看看自己的皮膚狀況，你會發現？



A：皮膚粗糙，紋理清楚

B：有點小乾紋，輕微粗糙

C：沒有太大問題

D：T字部位容易冒粉刺和痘痘，臉頰則不會

E：有痘痘、粉刺



Q5：如果讓你自己形容你的皮膚狀況，你會選擇？



A：超級乾性肌

B：乾性肌

C：中性肌

D：混和肌

E：油性肌



21-25分＞超級乾性肌

身為這類型的人肌膚狀況非常乾，在濕潤的台灣國家都已經會常常發生脫皮、發癢的情形，則代表平時的保濕度極度不足，因此在肌膚保養上需要著重在保濕上，若有油類的產品，也可以加強輔助使用。如果發癢的情況過於嚴重，建議需要去皮膚科做診療，說不定除了乾燥的問題之外，也可能會有異味性皮膚炎的問題。



16-20分＞乾性肌

你的肌膚有些乾燥，通常會因為環境、氣候改變的因素而影響肌膚，尤其在冬天以及乾燥國家時最為明顯，需要加強保濕，通常以乳霜為最後一層保養即可。在較乾燥的時候，可以使用凡士林薄擦一層，幫助改善肌膚缺水的狀況。而夏天時僅需要使用精華與乳液即可維持基礎的保養。



11分-15分>中性肌

其實基本上肌膚不會有太大的問題，在台灣時，冬天只需要加強一點點保濕，而夏天時不要用過油的產品即可。只有到了比較乾燥的國家才會覺得需要使用水分含量較高的產品。這類型的人基本肌膚就是屬於中性肌，不會有太大的問題和肌膚狀況，只要注意好不過過於保濕，使用太油的產品，否則會讓肌膚產生悶痘喔！



6分-10分>混和肌

肌膚忽乾忽油就是你的臉部困擾，不知道到底該保濕還是該控油才好？這時候建議可以挑選油份低或者是不含油類的保濕產品做補充，能夠改善臉頰缺水的問題，也不會給予肌膚過多油分而導致T字部位產生過油的情況。但夏天時最好可以使用兩種不同的產品，臉頰一樣保濕，T字部位建議可以用控油系列，否則上妝後容易脫妝。



5分以下>油性肌

不管去哪裡你就是油光滿面，就算在乾性國家有改善，但還是能見肌膚的油亮度。這類型的人最重要的就是不可以擦太過保養的產品，少油、控油的保養品為先，且保養與化妝品都須挑選不致痘、不致粉刺的成分，否則容易讓臉呈現滿臉痘痘的情況。如果你的肌膚狀況很嚴重，或許需要去請教皮膚科醫生做個檢查，搭配口服藥說不定會更有幫助。



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