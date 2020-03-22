fb ig video ETtoday search mobile

搞不清楚肌膚類型保養根本做白工！5題小測驗讓你秒懂屬於哪一種

> >

保養從基礎開始，想要擁有完美無瑕的水煮蛋肌，首先你要了解自己肌膚的類型，才能夠選擇適合的方法和產品對症下藥，否則花了那麼多時間和金錢也不過只是場空啊！除了去皮膚科或是專櫃做肌膚檢測之外，其實我們自己就可以在家做檢測，針對下面這些問題想想看，大概五分鐘的時間就能分辨你的肌膚類別，準備好了嗎？

（以下答案請記起來喔！選擇A=5分、B=4分、C=3分、D=2分、E=1分）

Q1：洗臉後不擦保養品，等待兩到三小時，肌膚的狀況如何？

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

A：非常乾，甚至還有脫皮的狀況
B：有點緊，但還撐得過去
C：覺得有點潤澤感，但是又不會太誇張，看不太到油光
D：油光滿面只有T字部位出油，其他都有點乾
E：油光滿面

Q2：如果去乾燥國家，你的肌膚狀況是？

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

A：乾到會脫皮、發癢
B：有點乾，輕微脫皮，擦完乳液就沒事
C：肌膚狀況很好，不太出油也不乾
D：T字光亮但不會太油，臉頰則有點乾
E：有些油光，但不會過於誇張

Q3：塗抹完保濕產品大約兩到三小時後，你肌膚的狀況是？

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

A：感到緊繃
B：正常，沒有太大的感覺
C：一點點光亮，整體來說是舒服的
D：T字油光，臉頰已吸收，臉頰沒有太大的不舒服感
E：滿臉油光

Q4：照鏡子看看自己的皮膚狀況，你會發現？

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

A：皮膚粗糙，紋理清楚
B：有點小乾紋，輕微粗糙
C：沒有太大問題
D：T字部位容易冒粉刺和痘痘，臉頰則不會
E：有痘痘、粉刺

Q5：如果讓你自己形容你的皮膚狀況，你會選擇？

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

A：超級乾性肌
B：乾性肌
C：中性肌
D：混和肌
E：油性肌

21-25分＞超級乾性肌

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

身為這類型的人肌膚狀況非常乾，在濕潤的台灣國家都已經會常常發生脫皮、發癢的情形，則代表平時的保濕度極度不足，因此在肌膚保養上需要著重在保濕上，若有油類的產品，也可以加強輔助使用。如果發癢的情況過於嚴重，建議需要去皮膚科做診療，說不定除了乾燥的問題之外，也可能會有異味性皮膚炎的問題。

16-20分＞乾性肌

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

你的肌膚有些乾燥，通常會因為環境、氣候改變的因素而影響肌膚，尤其在冬天以及乾燥國家時最為明顯，需要加強保濕，通常以乳霜為最後一層保養即可。在較乾燥的時候，可以使用凡士林薄擦一層，幫助改善肌膚缺水的狀況。而夏天時僅需要使用精華與乳液即可維持基礎的保養。

11分-15分>中性肌

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

其實基本上肌膚不會有太大的問題，在台灣時，冬天只需要加強一點點保濕，而夏天時不要用過油的產品即可。只有到了比較乾燥的國家才會覺得需要使用水分含量較高的產品。這類型的人基本肌膚就是屬於中性肌，不會有太大的問題和肌膚狀況，只要注意好不過過於保濕，使用太油的產品，否則會讓肌膚產生悶痘喔！

6分-10分>混和肌

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

肌膚忽乾忽油就是你的臉部困擾，不知道到底該保濕還是該控油才好？這時候建議可以挑選油份低或者是不含油類的保濕產品做補充，能夠改善臉頰缺水的問題，也不會給予肌膚過多油分而導致T字部位產生過油的情況。但夏天時最好可以使用兩種不同的產品，臉頰一樣保濕，T字部位建議可以用控油系列，否則上妝後容易脫妝。

5分以下>油性肌

▲▼ 混和肌、油性肌傻傻分不清楚？保養最基礎=搞懂肌膚類型！5分鐘幫你分類！ 。（圖／Bella儂儂提供）

不管去哪裡你就是油光滿面，就算在乾性國家有改善，但還是能見肌膚的油亮度。這類型的人最重要的就是不可以擦太過保養的產品，少油、控油的保養品為先，且保養與化妝品都須挑選不致痘、不致粉刺的成分，否則容易讓臉呈現滿臉痘痘的情況。如果你的肌膚狀況很嚴重，或許需要去請教皮膚科醫生做個檢查，搭配口服藥說不定會更有幫助。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：油肌編輯教你，如何從保養開始與「油性肌膚」和平共存
延伸閱讀：邵雨薇教你混合肌換季保養！避免爆痘秘訣公開，肌膚保濕靠「這一罐」
延伸閱讀：跟著皮膚科醫生這樣做，七招打造完美肌膚

關鍵字：

膚質, 肌膚類型, 保養, 油肌, 乾肌, 混合肌
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

愛喝咖啡該注意的3件事！專家：深焙比較不傷胃、配甜食很NG

愛喝咖啡該注意的3件事！專家：深焙比較不傷胃、配甜食很NG

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

讓熱戀期無限延長！6個讓感情再升溫的小動作　互吹頭髮超甜蜜 「小飛流」吳磊長大了！HOGAN全球代言人大片出爐　網：帥暈 楊冪「中空纖腰」纏香奈兒超任性　向下看逆天長腿更逼人 潮流插畫家揭露「2020網美必備的5樣東西」　湊滿二個就能在IG炫照 洗完頭總是懶得吹、口紅中間必掉色　女孩們超有共鳴的IG日常小插畫 風靡南韓網美「400次咖啡」自製方法公開！奶蓋、焦糖口感超療癒 除了飲料和甜湯之外　珍珠竟然還有10種有趣吃法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面