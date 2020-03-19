風.LUXURY／寶璣月相錶從懷錶取經　機刻雕花洩露頂級錶血統

▲寶璣Classique經典系列7137白K金月相腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎在歐洲大爆發前，Swatch集團率先宣布取消自家舉辦的第二屆Time to Move錶展，改為向各市場的顧客與媒體溝通方式呈現新品。旗下寶璣（Breguet）近日揭露2款月相錶Classique 7137 與Classique 7337腕錶，不同的布局但一樣雅致，因為設計靈感均源自古董懷錶，並運用招牌的機刻雕花工藝裝飾，一眼就能認出是寶璣的作品。

▲Classique 經典系列7137月相腕錶設計靈感來自Perpetual N°5懷錶。

▲Classique經典系列7137玫瑰金月相腕錶。

靈感來自Perpetual N°5懷錶的Classique 7137月相錶，主面盤採用巴黎釘紋（Clous de Paris）裝飾，動力儲存則點綴籃紋（panier maillé），而日期盤則是棋盤格紋（damier）；受1823年售出的N°3833懷錶啟發的Classique 7337月相腕錶，則於時圈邊緣增加麥穗紋（grain d'orge），以不同的機刻雕花區分各項功能，正是寶璣的經典特色。

▲Classique經典系列7337玫瑰金月相腕錶（左），18白金藍面款。



Classique 7137 與Classique 7337月相錶均搭載超薄自動上鍊機芯，並各有18K玫瑰金搭銀色面盤或18K白金搭配寶璣藍色面盤款式，寶璣特別強調略為彎曲的焊接式錶耳，讓此款錶徑39mm的腕錶戴起來格外舒適，目前新錶未定價。

▲Classique經典系列7337月相腕錶則受1823年售出的N°3833懷錶啟發。

