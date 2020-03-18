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【奧斯塔羅】和暗戀對象有機會發展嗎？

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▲和這對象有機會發展嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

暗戀這檔事
大概是最煩人的事
面對喜歡暗戀的人卻不能表示心意

今天就和奧斯一起來看看
我和暗戀這對象有機會發展感情嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

挑選到這組牌的朋友，要和暗戀對象談上感情，會是挺困難的。這張牌代表勞累以及充滿壓力的狀態，因此要和這對象走入感情就會比較困難，單戀時也會走得比較辛苦一點，因為你所暗戀的對象對你沒有太大的想法，也沒有特別的好感，因此真要想和這對象發展，建議還是先努力保持朋友之間的友情，機會還比較高唷！

牌ll

選擇到這組的朋友，要和暗戀對象談上感情，機會挺高的。這張牌代表情感傳遞以及備受照顧，若要和目前的對象談上感情，可能要再積極主動一點，並多表達自己的心意，或是主動製造點機會，如此一來機率就會比較高一些。另外，這樣的牌組也需要旁人的幫忙與協助，因此可以多問問朋友的意見或是暗戀對象朋友的想法，成功機會就又會高上許多囉！

牌lll

這張牌代表第三者及另有其他感情的含意，因此你目前你所暗戀的對象，目前看起來早就心有所屬，因此若要和暗戀的對象談上感情機會是挺低的，比較會建議你接下來真要發現對方有其他的感情存在，不如就趕緊放下別再堅持了。

牌lV

選擇到這組牌的朋友，建議你可能要多觀察了，因為這張牌代表原地不動的狀態，所以若要在關係上往前發展，目前看起來會比較困難一些。不過，這樣的牌組暗示對方目前只是把你當一般朋友，沒有情感的想法，但如果你真想要和這對象在一起，會建議你跟對方聊聊情感價值觀與想法，因為這對象稍偏理性，對於理性的相處會比較容易注意到喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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