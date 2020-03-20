【奧斯塔羅】你最近的愛情會發生什麼事？

奧斯老師常說

感情大概佔了占卜諮商9成以上

大家都好奇自己的感情走向

今天就和奧斯老師一起來看看

你最近的愛情會發生什麼事吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，若你目前單身，最近要結束單身的機會不高喔！這樣的牌組代表休息與沉澱，不管你是剛結束戀情還是苦苦尋覓著，目前都代表要踏入一段感情，好像有那麼點提不起勁。若是有伴的朋友，最近和伴侶的感情就顯得平淡許多，所以挑選到這組牌的朋友，接下來感情的穩定發展，倒也不用太過擔心，就好好跟另一半保持目前的戀愛相處狀況就行囉！

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想要結束單身的朋友，接下來這段時間可讓你會感到無奈不少，不是說你對於愛情的無奈，而是這樣的牌組，暗示接下來透過朋友或是生活中的生活圈有機會認識到不少對象，但卻都不是你喜歡的，將讓你感到疲累不堪。若是有伴的朋友，建議你多留意自己或是另一半的交友圈，因為這樣的牌組代表桃花出現，所以將有機會出現對象的干擾，這部分可議多加小心囉！

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選到這組牌的朋友，最近認識適合對象的機率微乎其微，畢竟，這樣的牌組有著悲傷與孤單的意思，因此要認識可以發展的對象，機會就比較渺茫一點囉！若是有伴的朋友，最近可要留意和另一半的相處情形或是彼此的情緒狀況，這樣的牌組隱喻著不少爭執或是價值觀落差的情形，容易因為一些生活上的小事或是對事情的看法見解起爭執，同時也讓彼此感覺到些許的累意，這部分奧斯老師可就要千萬提醒您要多加注意囉！

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若是單身朋友抽到這組牌，最近要多留意工作或是學校之間所認識的朋友，畢竟，這樣的牌組代表好感表現，有滿大的機會可以認識新的對象，或是對方主動接近，讓你感受到曖昧的粉紅泡泡唷！若是有另外一半的朋友，奧斯老師擇要建議多留意自己工作與感情的時間分配，因為這牌組暗示你接下來的工作相當忙碌，甚至稍稍忽略了另一半，這部分可要多加留意了唷！

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