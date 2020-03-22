奧斯塔羅12星座一周運勢0323-0329　牡羊太累會生病、摩羯當心不必要的花費

20200323-0329奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！在學／事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔！單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

TOP3：獅子座金錢運最旺！正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得會報，過往的努力算是值得囉！



本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：在學／事業方面顯得無法有效掌握自己的工作或是超出能力的工作，而這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意囉！

2.處女座愛情運需要留意：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展，要多加注意喔！

3.水瓶座金錢運需要留意：有投資理財的朋友多留意狀況。另外，下周也要避免購買不必要東西的狀況喔！

牡羊座

開運顏色：天空藍

幸運數字：96

整體運勢★★

解析：下周分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力。另外，就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下周要先將自己的工作做好，再去接受其他的事務請求，要不到最後接的事連帶連自己分內工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽，另外如果感情不忠誠的朋友下周可注意會被發現。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面顯得無法有效掌握自己的工作或是超出能力的工作，而這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：98

整體運勢★★★

解析：下周顯得積極許多，開始不在過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會將就現況，下周這樣的狀況則顯得減緩許多，只是需要注意錢財，有小破財的機會存在要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，開始較不受到過去的影響，會尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規，也要避免不必要的開銷。

雙子座

開運顏色：紅色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素將充斥下周的生活中，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是特別的是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉！另外，奧斯要提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶。另外，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

巨蟹座

開運顏色：藍色

幸運數字：36

整體運勢★★★★

解析：下周行動力提高許多，過往有不想解決的事情，將在下周有解決的機會，另外，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度與欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意方想心中想法樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔！單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力。另外，如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

獅子座

開運顏色：橘色

幸運數字：46

整體運勢★★★★

解析：積極且充滿企圖心的感覺，將充斥下周的生活當中，過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都理性許多。另外，下周也將是可將計畫付諸行動，幸運女神將在下周穩穩站在你這邊，所以奧斯建議要好好把握下周難得的良好運勢囉！

愛情運勢★★★★★

解析：積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多。另外，雙方目標的一致，也讓彼此對於外來感到萬份的信心，更願意對這段感情努力許多讓感情的親密度提高不少。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周成功的曙光，讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的收獲也都在下周開始收穫，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動，將會種下許多成功的機會唷！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得會報，過往的努力算是值得囉！

處女座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：72

整體運勢★★

解析：下周物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，因此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況，奧斯提醒下周工作方面要適時的放鬆囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔。

天秤座

開運顏色：白色

幸運數字：19

整體運勢★★★★

解析：下周對於目前的現況感到知足，不在像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒，停下腳步休息可以，但別因此停下自己對未來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

天蠍座

開運顏色：淺灰色

幸運數字55

整體運勢★★★★

解析：下周對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息，不過，奧斯還是不免要提醒，暫時的休息不是壞事，但也別因此停下向前的腳步囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，因此雙方都更加願意未來這段關係努力，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現喔，

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想在自我成長的念頭，將會是上進的周期，好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：64

整體運勢★★

解析：下周將會是信心消退的一周，面對目前手邊事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

摩羯座

開運顏色：黑色

幸運數字：22

整體運勢★★★

解析：下周自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔。

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因係因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該另一半和好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。另外，有破財的機會要多加注意喔！

水瓶座

開運顏色：黃色

幸運數字：70

整體運勢★★★

解析：下周要注意自己的情緒反應，因為下周將會事情緒起伏較大的一周，並且面對一直以來的堅持的事情感到些許的無力。另外，下周對於自我能力懷疑的狀況也要多加注意，以免失去一些好機會。

愛情運勢★★

解析：過去雙方的問題再下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意下周彼此因情緒而導致的脾氣喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：情緒上的混亂最直接影響的就是學／事業方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊喔！

金錢運勢★★

解析：有投資理財的朋友多留意狀況。另外，下周也要避免購買不必要東西的狀況喔！

雙魚座

開運顏色：灰色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下周自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周，因此奧斯要提醒下周要多加留意自己的狀況，並且增加自己對於事情的了解度，會比較好。

愛情運勢★★

解析：雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對這對情感時，升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標地或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能喔！

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