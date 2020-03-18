Melvita最強瘦身油全新升級　加碼推出「按摩杯」只送不賣

▲Melvita暢銷粉紅油再升級，搭配按摩杯瘦身更有感。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

法國有機保養Melvita「粉紅胡椒美體油」自2014年上市至今，以獲得57項國際纖體產品大獎，2020年全新配方升級上市，除了雙倍注入粉紅胡椒明星成分，提升黑胡椒精華比例，整體配方更濃縮高效，更快速提升身體代謝循環，讓身體緊緻更有感。

▲極輕盈質地，不給肌膚多於負擔。（圖／記者曾怡嘉攝）

擺脫瘦身油給人油膩的刻板印象，粉紅胡椒美體輕盈薄透質地、好吸收不黏膩，是粉絲們一再回購的原因。即使是油狀質地在夏天也始終維持它的熱賣銷量，近年來更蟬聯Melvita身體保養熱賣No.1。

▲兩者搭配使用，美體瘦身更有感。（圖／品牌提供）

除了美體油再升級，更特別聯名法國美體品牌Cell-Cup，獨家引進風靡法國的纖體按摩杯，將業界公認的有效對抗頑固脂肪與紋路的專業「仿手感揉捏手技」，透過光滑柔適的矽膠所製成的按摩罐，讓消費者在家就能輕鬆完美重現專業SPA按摩師的技巧。

▲Melvita加碼贈送風靡法國的美體小物，只送不賣。（圖／品牌提供）

按摩杯除了能搭配粉紅胡椒美體油一起使用外，也能運用在其他生活場合，例如運動後的肌肉放鬆、消除乳酸堆積，循環不良及產後產生的鬆弛與凹凸不平的紋路者，皆能在按摩杯一吸一拉的作用下，精準達到肌肉按摩舒緩及促進循環的效果

▲母親節活動期間檔期，凡購買任二件粉紅胡椒美體系列產品，折扣後2,800元，即可獲得美型纖體按摩杯一個。（圖／記者曾怡嘉攝）

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