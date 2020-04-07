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買一支唇釉可以抵3種彩妝！攻略大法一次教妳

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文／C編

很多人買了唇釉，就真的把它當作唇彩來使用，其實很多彩妝師會將唇釉拿來做其他用途，今天小編就集結了3種唇釉的使用大法，讓妳只買一支，也可以完成整個臉部的妝容，超級方便又實用。

▲innisfree,唇彩,彩妝。（圖／翻攝自 IG、Her）

▲唇釉很受歡迎。（圖／翻攝自in_young91 IG、longlong180 IG）

1.唇釉當然就是唇彩啊

唇釉本來就是唇彩，不過其實畫唇妝的方式有很多種，最近韓妞最流行的方式就是用兩色混搭，先用淺色在整個雙唇打底，接著再使用深一點的顏色，塗抹在唇中央的位置，呈現出更加細緻、精緻的唇妝效果。

▲innisfree,唇彩,彩妝。（圖／翻攝自 IG、Her）

▲唇釉的選擇很多，用途也多樣。（圖／翻攝自muso.lips IG、_mmmaai.0823_ IG）

2.唇釉還可以拿來當作頰彩

很多彩妝師手邊沒有頰彩的時候，就會使用唇釉直接當作腮紅霜來使用，輕輕點2、3點在臉部的雙頰上，輕輕拍開就可以呈現出非常自然的紅暈，就像是從肌膚透出來的紅潤感一樣，甚至比起腮紅還要更加貼膚。

▲innisfree,唇彩,彩妝。（圖／翻攝自 IG、Her）

▲唇釉可以混擦，或當頰彩。（圖／翻攝自yoonisfree IG、mona_monanim IG）

3.眼影也能拿唇釉來畫

其實在國外很流行一種妝感，就是都用同一種顏色來打造出全臉的妝，完全不會怪異，反而相當時髦，尤其最近流行紅眼妝，這時就可以使用唇釉，輕輕點在眼睛上，暈染出亮麗的效果，如果很怕失手，也可以先在手上暈染開，再輕拍上眼褶，同樣能夠打造出好看的眼妝。

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▲Her和她唇釉。（圖／Her）

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▲Her和她唇釉。（圖／Her）

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關鍵字：

Her和她, innisfree, romand, 唇彩, 彩妝, 唇釉
fashion.net

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