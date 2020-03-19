化身韓劇女星只要90分鐘「植萃水潤燙」創造絶美髮型　秀髮自帶女神光

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▲變身韓劇女星「只要90分鐘」 無臭神級染燙還能修護受損（影／ETtoday）

▲曼都植萃水潤燙強打以護髮為主的燙髮，90分鐘就可燙出一頭女神級秀髮。（圖／翻攝自即新聞，下同）

生活中心／綜合報導

熱門韓劇一波一波追不完，愛美女孩最羨慕的莫過於韓劇女星總有一頭美美髮型，無時無刻都顯得浪漫優雅。像是最近超夯的「復古木馬捲」髮型效果蓬鬆豐盈，不論各種臉型都適合，因此狂掀討論熱度！懶得用電棒每天整理髮型的人，曼都髮型最近推出一款來自韓國的「植萃水潤燙」，燙完髮質好到像護完髮一樣充滿女神光澤，而且快速燙髮只要90分鐘就能輕鬆化身韓系小姐姐！

▲體驗者原為受損髮，透過曼都植萃水潤燙邊燙邊護，燙後也好整理。

為了實際驗證「植萃水潤燙」的整燙效果，即新聞小編帶著友人黃懸前往「曼都松高店」希望打造韓系女星的夢幻髮型！黃懸分享，曾經有次嘗試燙髮結果因為髮質太差，上完第一劑頭髮就整個爛掉，只好忍痛任由設計師剪掉，從此再也不敢燙髮，這次希望打造捲度自然、具空氣蓬鬆感且好整理的髮型。

設計師AMY檢視髮質後發現，黃懸由於過度頻繁使用電棒而導致髮質乾燥、且漂過的頭髮受損極嚴重，以往遇到髮質極度受損的客人絕對不建議燙髮，然而現在透過植萃水潤燙，髮質可以越燙越好，並建議她燙韓系超夯木馬捲，平時在家很好整理，只要趁濕髮的時候擦上保養品，吹乾時髮絲時一邊繞圈維持捲度即可，吹乾後再擦一點點造型品就可創造自然豐盈感又有光澤的超韓髮型。

植萃水潤燙是一種強調護髮為主的燙髮方式，透過3種植物高蛋白及蘆薈成分製作而成，強調能為頭髮保濕、提升髮絲強韌度，讓受損髮質燙完更具保水光采，且整燙過程無臭無味，安全性佳又不傷頭皮，完全不必擔心燙完頭髮回家後藥水味揮之不去。AMY認為，植萃水潤燙的燙髮劑成分本身夠溫和，連設計師可以不戴手套作造型，因此連頭皮敏感的人也可以安心燙髮變美麗，而且24小時後就可以洗頭、燙完還可以直接染髮，滿足各種變髮需求。

▲一改單調的長直髮，燙出韓系木馬捲立刻化身韓劇女星質感。

看到自己化身成為韓劇女星般新造型，黃懸對這次燙髮成果超滿意，很驚訝原本受損乾燥的髮質竟能重拾光澤，整個人變得神清氣爽又有型，尤其只要90分鐘即可快速完成燙髮，整理完髮型就可以直接和閨蜜去逛街實在很方便！

▲業者強調防疫期間完全落實每日消毒及防疫準備，讓客人安心變美麗。

當然，最近許多人格外關心進入室內公共空間，會不會受到新冠肺炎影響健康，業者表示，曼都所有分店於防疫期間都會嚴格控管客人及員工健康狀況，進入前必須先消毒、量體溫，店面也會每日進行消毒，讓消費者可以安心變美麗。