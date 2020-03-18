雅詩蘭黛母親節檔4大必搶重點　最新粉持久氣墊、小白瓶都有優惠組

▲雅詩蘭黛母親節超有誠意，今年新出重量級新品全都入優惠組。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

對女生來說，每年最大兩波搶購潮之一的母親節檔期即將開打，各大品牌陸續釋出優惠消息搶目光。而2020開春至今已接連推出超奢華「白金級寶石光底妝系列」、被稱為造光神器「小白瓶」及經典神級底妝粉持久氣墊粉餅版等重量級新品的雅詩蘭黛，今年母親節超有誠意！不僅推出多達35款的精選優惠組合，還將上半年新品全數納入組合中，且優惠折數平均落在6～72折間，想嚐鮮、想囤貨都快趁這次買起來。

1.超快秒殺的首四發燒組



不管你是不是雅詩蘭黛鐵粉，母親節一定要先鎖定收錄了超多經典神品的首四發燒組，像是每次開賣10分鐘就被搶到完售的首一「小棕瓶鐵粉發燒組」，今年推出50ml＋30ml大小尺寸各一瓶，外加3瓶7ml隨身瓶的完美組合，在家、出外隨時都能用小棕瓶呵護肌膚。

▲小棕瓶鐵粉發燒組，價值NT$8,218，特惠價NT$5,250。（圖／記者張毓容攝）

另外，首三「底妝服服貼貼組」買任2款底妝產品，就加送粉持久持妝潤色妝前乳（30ml）正貨一瓶，不管是最新粉持久氣墊粉餅或寶石光底妝都快趁這時買。

▲底妝服服貼貼組，價值NT$5,500，特惠價NT$3,900。（圖／品牌提供）

2.最新「小白瓶」特惠組



「小白瓶」Pro極速光感煥白全能精華3月才剛開賣就讓網友讚嘆連連，一抹肌膚就發光的超強提亮感被封為造光神器，也推出優惠組合，買一罐Pro極速光感煥白全能精華(50ml)，就送「小白瓶」和「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華各一7ml隨身瓶，外加Pro全能防曬超輕感水凝露5ml。

▲Pro極速光感精華組，價值NT$5,710，特惠價NT$4,100。（圖／記者張毓容攝）

3.經典商品大容量限定版



只在限定期間推出的大容量商品又來了！雅詩蘭黛今年推出四款超經典熱賣明星商品的大容量限定版，包含「小棕瓶」特潤超導修護露、「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華、微分子肌底原生露和Pro全能防曬超輕感水凝露，鐵粉快趁母親節盡情囤貨囤起來。

▲微分子肌底原生露，400ml，特惠價NT$6,800；特潤超導修護露，75ml，特惠價NT$4,980；Pro極速緊緻肌密全能精華，75ml，NT$5,700；Pro全能防曬超輕感水凝露，50ml，NT$2,980。（圖／記者張毓容攝）

4.超澎湃滿額贈



除了各種必搶優惠組合之外，滿額贈禮也是大家最關心的部分。今年最吸睛的莫過於第一檻消費滿NT$4,800就送的「修護保養旅行組」，從清潔、保養到彩妝全都包，價值還高達NT$3,536，包含細緻煥采雙效淨化潔面乳(30ml)、特潤眼部超能量修護霜(5ml)、特潤超導修護露(7ml)、年輕肌密無敵霜(15ml)、無瑕妍采持久纖長睫毛膏(2.8g)和從棒狀改成扁平罐裝的粉嫩慾望潤色護唇膏(1.6g)。

▲消費滿NT$4,800就可獲得修護保養旅行組。（圖／記者張毓容攝）

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