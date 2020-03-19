亞瑟士燈心絨「三方聯名」復古鞋　不搞限量，直接用送的

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洛杉磯知名二手店Round Two主理人Sean Wotherspoon，在2018年與Nike聯手推出Air Max 1／97後聲勢大起，導致鞋款轉售價爆漲。如今Sean Wotherspoon再度揭示與亞瑟士（Asics）以及Atmos的三方聯名，並採用他最擅長拼接設計搭配燈心絨材質來製作，而現在各位將有機會免費得到，因為Round Two表示，只要完成三個步驟，就可以得到這雙三方聯名的Sample喔！

▲Sean Wotherspoon在2018年與Nike聯手推出Air Max 1／97。（圖／翻攝自Nike）

▲Sean Wotherspoon X Asics X Atmos三方聯名鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

以亞瑟士GEL-Lyte III為藍本製作的三方聯名，其設計運用拼接手法將多個色塊的燈心絨結合，使其散發復古氣息，最後再於側面注入魔鬼氈，讓多個亞瑟士Logo可以自行黏置，進而創造屬於自身的玩味鞋款。

▲運用拼接手法將多個色塊的燈心絨結合，使其散發復古氣息。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲側面注入魔鬼氈，讓多個亞瑟士Logo可以自行黏置。（圖／翻攝自Sneakernews）

想要得到免費Sean Wotherspoon X Asics X Atmos GEL-Lyte III鞋款的朋友，只需將Sean、Luke以及Chris三位主理人站在Round Two店裡的景象畫出來，並在3／21以前上傳到自己的IG帳號以及標記所有Round Two分店IG與相關帳號，官方便會在3／21晚上8點以直播方式抽出幸運兒，有繪畫天分的粉絲，趕緊準備好工具並畫出來吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Round Two Los Angeles（@roundtwohollywood）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 15 日 下午 8:17 張貼

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