調入木質芳香！Aesop推出第1款玫瑰香水，男生也會愛

▲Aesop推出與眾不同的中性玫瑰香。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Aesop的香水獨特氣味，總是吸引不分性別的香氛愛好者，闊別多年，再推出第四款Rōzu 馥香水，這也是第一瓶以花香為主調的香水，調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）也是馬拉喀什馥郁香水、熾香水及芳香室內噴霧系列產品背後的藝術家。

▲以法國現代主義設計師夏洛特．貝里安為香水發想。

香水靈感取自法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）的生命、作品、熱情以及以她命名的日本庭園玫瑰。此款香水香型以花香為主，散發清新濃郁的木質芳香，從中可以明顯感受到玫瑰的香氣，以及充滿活力的紫蘇香調和格調雅緻的綠色土質底香，還融入一絲淡淡的煙燻味道。

前調由豐富的玫瑰香展開，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒新鮮的辛香。中調以依蘭依蘭交織著辛辣的木質香氣；隱約的煙燻調癒創木與茉莉花更襯托出玫瑰的氣味。基底的後調由深刻的檀香、柔軟綠意的岩蘭草、廣藿香及琥珀調的沒藥所組成。麝香則精巧地將香水的整體串連起來。

▲新品展示會帶有濃濃的夏洛特風格。

調香師菲永表示，Rōzu 馥香水獨特地詮釋並呈現玫瑰植物，訴說花朵從溫室土壤、燦爛綻放至花 瓣褪色的生命週期。香水的設計旨在喚起人們對地點的情愫，以及夏洛特．貝里安傳世的精彩作品。

▲深紅色的紙盒，內裡的設計也別具特色。Aesop 馥香水，50ml，5,300元。

例如以她為名的瓦巴拉庭園玫瑰、與貝里安合作的木匠工作坊及她畢生熱愛探索的高山。香水的主軸為帶有綠色柑橘調的花香，交織著木質、土壤氣息的岩蘭草，向與她偏愛的傳統古龍水致敬。這支帶著日本特色的香水，彷彿是焚香後遺留的蹤跡。

▲Aesop已推出4瓶香水，由左至右分別為Aesop馬拉喀什馥郁淡香水、 悟香水、熾香水和馥香水。





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