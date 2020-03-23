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鏡腳斷了還能戴！動漫裡才有的「不合理眼鏡」竟真實存在

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@ekoDWorks、@mogmog_6453

日本很喜歡把動漫裡面的東西實體化，每次看到成品總會讓人驚嘆。不知道你有沒有發現，平常看動漫時，裡面人物如果有戴眼鏡，臉轉到側面時，眼睛位置的那一截鏡腳總會莫名消失，超像「斷了還能戴」，而網路上居然有人將這個只存在於動漫中的不合理眼鏡實體化，實在是搞怪又有趣。

▲動漫不合理眼鏡。（圖／翻攝自twitter@ekoDWorks）

回顧許多動漫作品，戴眼鏡的角色都會有這個共同點，轉向側面時眼睛還是完整的露出來，反而鏡腳卻不合理的少了一截。雖然讓人很想吐槽，但作者會這樣畫，其實是為了要好好呈現角色的表情，只好讓鏡腳失蹤以免擋住眼睛。

▲動漫不合理眼鏡。（圖／翻攝自twitter@ekoDWorks）

▲動漫不合理眼鏡。（圖／翻攝自twitter@ekoDWorks）

日本推特帳號@ekoDWorks經常喜歡把動漫裡的東西做出來，這次就將這個不合理的眼鏡實體化。乍看是個正常的黑框眼鏡，但鏡腳設計藏著巧思，側面靠近眼睛的位置做成透明的，戴上去之後，就會像動漫角色一樣，從側面看得到眼睛啦！

▲動漫不合理眼鏡。（圖／翻攝自twitter@ekoDWorks）

▲動漫不合理眼鏡。（圖／翻攝自twitter@ekoDWorks）

▲動漫不合理眼鏡。（圖／翻攝自twitter@ekoDWorks）

這個不合理的眼鏡好笑又搞怪，戴上讓你一秒變身動漫角色。此外，喜歡設計惡搞、無用小物的外國帳號Unnecessary Inventions，設計了一款鑰匙孔眼鏡，兩個鏡片是木板製成，中間挖了個鑰匙孔小縫，讓你只能從縫縫往外看，滿足大家喜歡偷窺的欲望，戴上眼鏡就能隨時體驗偷看帶來的刺激快感。

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關鍵字：

動漫, 眼鏡, 實體化, 日本, 小物
fashion.net

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