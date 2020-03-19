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MK小資新包款「卡門」每個顏色都超有戲　形象短片大玩創意

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@michaelkors

美國時尚品牌MICHAEL KORS於今年春季推出全新的「Carmen」卡門包款，2月初時釋出了新廣告，由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）擔任代言，日常的機場穿搭場景也成了時尚秀場，此外品牌也為Carmen拍攝了多支超可愛的形象短片，以下就來一睹新包款的魅力。

▲MK卡門包 。（圖／品牌提供）

設計師Michael Kors 從日常生活及旅行的印記中擷取靈感，目光聚焦於這些賦予他設計構想的女孩們上，並將這些女孩的名字幻化為包款系列，2020春夏，Michael Kors 推出全新Carmen 包款，就像是樣貌美麗，又充滿神秘魅力的吉普賽女郎「卡門」：生活在多彩多姿的感官世界裡，敢愛敢恨的率性與奔放浪漫的性格，完美象徵著當代女性獨立自主的精神。以中小型的肩背包來說，價錢上也不會太高，上班、出遊都適合，小資女完全可以入手！

▲MK卡門包 。（圖／品牌提供）

▲MK卡門包 。（圖／品牌提供）

「Carmen」系列顏色選擇非常多，品牌為經典老花配色、紅色、白色與黑色，設計拍攝了的主題短片，強調鮮明的色彩，並罩上一層朦朧的復古色調，在特別設計的場景中，為每個顏色訴說一個故事，有些荒誕又微妙的情境帶有點幽默感，非常可愛，背景音樂搭配的也正是歌劇「卡門」，尤其可以發現聲音表現在其中扮演重要的角色，值得細細品味。

▲MK卡門包 。（圖／品牌提供）

其中紅色款式短片中，模特戴著拳擊手套打沙包，並以勝利的模樣舉起包包，寫著「A total knockout」，knockout在英文裡有打敗以及迷人的意思，呼應「Too hot to handle」的標語與紅色給人熱情、火辣的印象。

▲MK卡門包 。（圖／品牌提供）

另外，白色款式的形象短片也相當有趣，以「No work,all play」的概念為主，模特將Carmen包放在帶有工作意涵的印表機上，卻開始大玩特玩、隨便亂按，最後還讓她的作品漫天飛舞，畫面感相當幽默可愛。

Carmen系列採用來自義大利的頂級 Saffiano 皮革，柔潤的手感及細緻光澤，精緻的編織鍊帶與搶眼的MK 金屬 Logo，多元豐富的細節帶來華麗的視覺。而側身可調整容量的皮帶設計，更提供完整的實用性。

▲MK卡門包 。（圖／品牌提供）

▲Carmen拼接提包，NT＄15,900。

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關鍵字：

MK, MICHAEL KORS, 包包, Carmen, 卡門, bella hadid
fashion.net

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