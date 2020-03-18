fb ig video ETtoday search mobile

席夢思床墊主打「抗菌」功能搶市　來客7成都買單

> >

▲席夢思150週年紀念床墊系列。（圖／席夢思提供）

▲席夢思推出150週年紀念床墊系列Beautyrest Royal Jubilee「君爵」，強調抗菌除臭。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎疫情影響市場甚鉅，包括餐飲、旅遊、飯店與零售百貨都受波及，知名床墊品牌席夢思今年邁入150週年，推出2款紀念款系列，除承襲飯店業最愛用的品牌舒適口碑，另主打「抗菌、抑臭、防霉」3大功能，打中消費者期望安全居家的心理。品牌表示今年1、2月銷量仍有小幅成長，且近期因購買民眾目的性強，成交比率也從5成提高到7成。

新冠肺炎疫情導致百貨實體通路人潮慘澹，台經院近期公佈百貨零售業績慘跌最多至50%，且因疫情在全球大流行，多變的局勢也讓零售通路與品牌急於因應，席夢思台灣區總經理楊鎧嘉表示，因疫情宣布鎖國、邊境管理措施宣布的快，幾乎只能預估到2週後的局勢，目前已調整台灣地區貨源，大部分從日本、加拿大廠進口，母親節檔期充足無虞。

▲席夢思150週年紀念床墊系列。（圖／席夢思提供）

▲台灣席夢思總經理楊鎧嘉。

今年適逢席夢思品牌邁入150週年，也推出2款紀念款系列，包括Beautyrest Royal Jubilee 君爵，以FilCare抗菌除臭纖維，達到抗菌效果，表墊軟層可更加衛生，另主打採用特殊高密度泡綿材質，號稱能減低因伴侶輾轉反側所造成的干擾達40%，也不需定期翻轉床墊，不用擔心保養床墊的問題，原價101,500元，特價65,999元。

另一款Beautyrest Dream Hotel鋒華150則主打「飯店體驗」，並添加有抗菌效果的銀離子，能防止黴菌及氣味產生，優異的熱傳導性也能有效排除熱氣，原價84,000元，特價49,999元。

▲席夢思150週年紀念床墊系列。（圖／席夢思提供）

▲Beautyrest Dream Hotel「鋒華150」系列，主打飯店舒適體驗。

針對近期的新冠疫情，席夢思表示，除了門市每日的例行消毒，在疫情初期也早添購酒精、口罩等必需品，來強化消費者與員工安全，此外在床墊上也提供一次性供消費者試躺的枕巾，並將預約體驗商品的民眾，參觀間隔從30分鐘拉長至1小時，不但錯開人潮，也讓員工在每次消費者體驗後能有消毒整理的時間。

關鍵字：

席夢思, 床墊, 居家, 抗菌
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士、「錶王」PP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

勞力士、「錶王」PP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感 有夠療癒！超可愛的貓肉球束口袋　貓奴暴動「我要全包」 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 金多美、太妍波浪瀏海甜度滿分！初春當少女就剪7個明星同款髮型 無印良品美妝超好買！日本女生最愛TOP 8　潔齒濕紙巾隨身放一包 韓國最夯「居家擴香」超限量4瓶799元！學會3種用法「絕不浪費」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面