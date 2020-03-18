席夢思床墊主打「抗菌」功能搶市　來客7成都買單

▲席夢思推出150週年紀念床墊系列Beautyrest Royal Jubilee「君爵」，強調抗菌除臭。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎疫情影響市場甚鉅，包括餐飲、旅遊、飯店與零售百貨都受波及，知名床墊品牌席夢思今年邁入150週年，推出2款紀念款系列，除承襲飯店業最愛用的品牌舒適口碑，另主打「抗菌、抑臭、防霉」3大功能，打中消費者期望安全居家的心理。品牌表示今年1、2月銷量仍有小幅成長，且近期因購買民眾目的性強，成交比率也從5成提高到7成。

新冠肺炎疫情導致百貨實體通路人潮慘澹，台經院近期公佈百貨零售業績慘跌最多至50%，且因疫情在全球大流行，多變的局勢也讓零售通路與品牌急於因應，席夢思台灣區總經理楊鎧嘉表示，因疫情宣布鎖國、邊境管理措施宣布的快，幾乎只能預估到2週後的局勢，目前已調整台灣地區貨源，大部分從日本、加拿大廠進口，母親節檔期充足無虞。

▲台灣席夢思總經理楊鎧嘉。

今年適逢席夢思品牌邁入150週年，也推出2款紀念款系列，包括Beautyrest Royal Jubilee 君爵，以FilCare抗菌除臭纖維，達到抗菌效果，表墊軟層可更加衛生，另主打採用特殊高密度泡綿材質，號稱能減低因伴侶輾轉反側所造成的干擾達40%，也不需定期翻轉床墊，不用擔心保養床墊的問題，原價101,500元，特價65,999元。

另一款Beautyrest Dream Hotel鋒華150則主打「飯店體驗」，並添加有抗菌效果的銀離子，能防止黴菌及氣味產生，優異的熱傳導性也能有效排除熱氣，原價84,000元，特價49,999元。

▲Beautyrest Dream Hotel「鋒華150」系列，主打飯店舒適體驗。

針對近期的新冠疫情，席夢思表示，除了門市每日的例行消毒，在疫情初期也早添購酒精、口罩等必需品，來強化消費者與員工安全，此外在床墊上也提供一次性供消費者試躺的枕巾，並將預約體驗商品的民眾，參觀間隔從30分鐘拉長至1小時，不但錯開人潮，也讓員工在每次消費者體驗後能有消毒整理的時間。