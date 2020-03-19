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benefit蜜蠟修眉逆勢上漲　品牌：「口罩以上」顧客最在意

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▲▼不畏疫情！benefit蜜蠟修眉業績飆2成 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲每日戴口罩已成必須，眉眼是最能表現第一印象。（圖／翻攝自IG/r.rimvely、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，消費者不敢出門購物，百貨業者叫苦連天，不得不讓母親節檔期優惠提前開打，但舊金山美妝品牌benefit蜜蠟修眉服務和去年同期相比，業績看漲2成，原因是大家對口罩以上的部位格外重視，修眉需求明顯提升。

根據日系美妝品牌公關表示，因為疫情衝擊，百貨專櫃業績掉了至少1／3，各大品牌紛紛祭出優惠誘使消費者回籠，包括提前發放生日禮卷，又或是發放抵用卷，讓大家願意出門消費。

▲▼不畏疫情！benefit蜜蠟修眉業績飆2成 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼不畏疫情！benefit蜜蠟修眉業績飆2成 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲百貨業績差，唯獨benefit蜜蠟修眉服務聲勢看漲。（圖／品牌提供）

而一片業績低迷中，蜜蠟修眉服務卻異軍突起，benefit表示，品牌最著名的蜜蠟修眉服務，業績逆勢成長。現在在大家出門都必須戴上口罩，我們觀察到客人對於整理眉毛和畫眉的需求明顯提升。

▲▼不畏疫情！benefit蜜蠟修眉業績飆2成 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲眉型清晰，五官也跟著立體。（圖／品牌提供）

消費者對於購買彩妝的慾望雖然降低了，但還是不能接受眉毛雜亂沒型，這時便會尋求專業的眉師調整眉型，即使出門素顏或是只化淡妝也可以有乾淨俐落的眉型。

除了蜜蠟修眉服務之外，benefit首席眉師Ariel分享最暢銷的眉彩產品都是基本熱賣款，因為戴口罩只有上半臉露出，如果妝感太濃烈會很奇怪，所以現在客人會傾向挑選可以快速完成自然眉妝的產品。

▲▼不畏疫情！benefit蜜蠟修眉業績飆2成 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲benefit 還我美眉膏，990元。

▲▼不畏疫情！benefit蜜蠟修眉業績飆2成 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲benefit 好上手眉筆，990元。

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關鍵字：

benefit, 蜜蠟修眉, 業績, 逆勢上漲
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