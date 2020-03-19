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全球爆賣3INA「#114溫柔小姊姊色」唇釉版來了！絲絨霧感、色票包裝美翻

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▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲全球爆賣的3INA「溫柔小姊姊色#114」推出全新絲絨霧感唇釉版。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

每次推出新品都讓人燒到想包色的「色票王」西班牙平價潮流彩妝3INA又來放火了！今年3月推出全新「微刺青印色唇釉」，輕盈滑順的慕斯質地抹開就是超飽和絲絨霧感美唇，不拔乾不卡紋，更有如刺青染唇般的持久妝效，加上直接展示唇釉色彩的全新色票包裝，從裡到外都美到不行，尤其全球都賣翻的溫柔小姊姊色#114更是要列為首要目標搶起來。

▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）
▲3INA 微刺青印色唇釉，7ml，NT$620。（圖／品牌提供）

3INA將原有的「超印色染唇釉」升級打造出全新「微刺青印色唇釉」，如奶油慕斯般的滑順水潤質地，不卡唇紋、不起死皮，搭配「微刺青染唇配方」，一抹瞬間轉化為絲絨霧感妝效，讓色彩猶如紋唇般瞬印於唇上，極致飽和顯色，猶如微刺青般持久印色，輕鬆擁有絕美柔霧美唇，卻沒有一般霧面唇彩的乾燥緊繃。

▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲微刺青印色唇釉4大推薦色選，尤其#114小姊姊拿鐵絕對是首要必搶目標。（圖／記者張毓容攝）

「超印色染唇釉」更集結2020最流行的微糖苦甜拿鐵色系，一口氣推出16色，尤其以3INA最經典色號「#114溫柔小姊姊色」領頭的四大奶茶絕對不能錯過！

首要必搶色號就是在全球賣翻、創下爆賣萬支紀錄的溫柔小姊姊色唇釉版「#114小姊姊拿鐵」，顯白的紅棕暖土色，能讓氣質飆升，也能搭配個性妝容。

▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲#261紅玉玫瑰拿鐵是不挑膚色的氣質玫瑰奶茶色。（圖／記者張毓容攝）

「#261紅玉玫瑰拿鐵」是超有氣質的玫瑰奶茶色，不挑膚色都適合；「#503草莓慕斯拿鐵」優雅又甜美的裸粉色，是化妝包裡必備的萬用日常色；「#254薔薇拿鐵」則是帶點灰調的玫瑰粉色，一擦就有仙氣。

▲全球爆賣#114溫柔小姊姊色霧面唇釉版 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲全新Pantone色票設計的彩色外殼超有質感。（圖／記者張毓容攝）

更特別的是，以往唇彩都走簡約時髦感的黑色外殼，這次換上猶如Pantone色票的彩色包裝，呼應唇釉色彩的霧感外殼上更直接印上唇釉色號，擺在一起就像色票卡超療癒，但又能一眼就清楚辨識色號，選色更簡單。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 彩妝品, 3INA, 唇彩, 唇釉
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