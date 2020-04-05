交往初期令人焦慮的4個煩惱：在意前任的影子、何時說「我愛你」？

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有過曾經被傷害的感情經驗後，在進入下一段戀情時，往往會有更多的煩惱，對於對方的一舉一動都容易放大解讀、缺乏安全感，對於自己也充滿懷疑，這些煩惱或許你我都曾深刻體會過：

＃才剛分手就和新對象交往好嗎？

到底分手多久後進入下一段戀情才適合？這題似乎沒有個標準解答，而是偏向屬於道德以及普世價值觀的問題，有時候分手多久時間與是否準備好投入另一段感情是沒有絕對關係的，試著不要去在意別人的閒言閒語，只要自己覺得時機對了、被感動了、準備好了就好。

＃到處都是前女友的影子

現代社會，交往對象有已分手的前任是司空見慣的，而在交往初期，女孩們總是會特別焦慮，覺得在對方身上處處看到前女友的影子，像是男友房間、車上遺留的物品、一些未刪除的照片、前任送的東西，都使人感到不安。

兩人在一起生活重疊的部分很多，分開後難免有殘留的痕跡不知如何處理而擱置，對方或許覺得沒什麼，但若是你覺得很在意、很礙眼，只要說一下就好了，不用悶在心裡。

＃太快說「我愛你」

情侶交往多久之後會開始說「我愛你」？每個人心中都有不同的標準，當對方在交往後不久就說「我愛你」，會讓你不知道該怎麼處理情緒，一方面開心、一方面卻擔心，不知道是真是假，不知道自己是否同等愛他，也不知道對方進程快速是否有其他目的，不過你只管跟著自己的步調走，等到確定自己的心意後再回答「我也愛你」也不遲。

＃不想投入太多，更不想失去

曾經有過的戀愛經驗或許不太好，讓人不敢在下一段戀情開始時一下投入全部的感情，讓你在感情中焦慮的原因反而成了自己，因懷疑自己是否真的準備好了而處處有所保留，如果最後因為害怕而讓機會溜走非常得不償失，試著轉向肯定的態度，才能相信對方、更相信自己。

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