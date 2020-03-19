「記下自己做得好的事」　女孩必學的5個提升自信小技巧

▲對自己有自信的女生，看起來更有魅力。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official，以下同）

編輯／Molly

兩個條件差不多的女生站在一起，有自信的女人看起來就是更有魅力；面對工作時，有自信的人做起來好像更順利些。對自己有信心，在生活上、工作或學習上都很重要，但自信是需要經過培養、累積起來的，想提升自信心？快利用下面5個小技巧讓自己成為自信又亮眼的女孩。

1.別跟別人比，要跟自己比



停止一直跟別人比較的習慣，學會和自己比較。人外有人，天外有天，永遠都會有某方面比你更好的人出現，不要和別人比，要與以前的自己比、與昨天的自己比，專注於自身是不是有在改變、進步，不管是外在的肌膚、身材管理，或是工作上的技能培養，提升自己都沒時間了，別浪費時間、精力去和別人比較，還讓自己不開心。

2.遠離總是負面思考的人



大部分人都很容易受到外在環境影響，如果常跟思考、情緒一直很負面的人相處在一起，長期下來，很容易讓自己也變得消極、頹廢，缺乏鬥志和正面情緒，對自己越來越沒自信，甚至怨天尤人。

3.別輕易否定自己



自信是透過許多肯定、稱讚慢慢累積而成，被否定則很容易扼殺一個人的自信心，所以不要輕易否定自己，不是所有失敗都只有不好的結果，別做錯事就急著責怪自己沒用，久而久之，不僅會讓自己越來越沒自信，更會低估了自己的潛力。

4.記下自己做得好的事



如果你對自己很沒自信，可以從每天紀錄一件自己做得很好的事開始，幫自己慢慢建立自信。不一定是工作、學習，就算是生活上也可以，不分事情大小，每天記下這些「肯定」自己的事情，你會發現自己還是有很多可取之處，也有不少優點，自信心就會一點一滴累積起來。

5.停止討好別人



別為了那些不是真心喜歡你的人，矮化自己討好他們，愛你的人不需要你的討好，不愛你的人則沒必要討好，別再為了討別人喜歡而委屈自己。不喜歡你的人遠離就好，不需要浪費自己時間，慢慢地你就能越來越從容面對別人的不喜歡。

6.打理好自己的外表



人要衣裝是真的，雖然外表不是絕對，但適合自己的服裝打扮，能讓人看起來更有精神，氣質、氣勢都更加分，無形中也能為你增添自信。也不是說一定要穿多高貴的服裝或畫上多厲害的妝容，最基本的至少維持外表儀容乾淨整潔，看起來有精神。

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