fb ig video ETtoday search mobile

「記下自己做得好的事」　女孩必學的5個提升自信小技巧

> >

▲女孩必學！5個提升自信的小技巧。（圖／翻攝IG）

▲對自己有自信的女生，看起來更有魅力。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official，以下同）

編輯／Molly　

兩個條件差不多的女生站在一起，有自信的女人看起來就是更有魅力；面對工作時，有自信的人做起來好像更順利些。對自己有信心，在生活上、工作或學習上都很重要，但自信是需要經過培養、累積起來的，想提升自信心？快利用下面5個小技巧讓自己成為自信又亮眼的女孩。

1.別跟別人比，要跟自己比

停止一直跟別人比較的習慣，學會和自己比較。人外有人，天外有天，永遠都會有某方面比你更好的人出現，不要和別人比，要與以前的自己比、與昨天的自己比，專注於自身是不是有在改變、進步，不管是外在的肌膚、身材管理，或是工作上的技能培養，提升自己都沒時間了，別浪費時間、精力去和別人比較，還讓自己不開心。

▲女孩必學！5個提升自信的小技巧。（圖／翻攝IG）

2.遠離總是負面思考的人

大部分人都很容易受到外在環境影響，如果常跟思考、情緒一直很負面的人相處在一起，長期下來，很容易讓自己也變得消極、頹廢，缺乏鬥志和正面情緒，對自己越來越沒自信，甚至怨天尤人。

3.別輕易否定自己

自信是透過許多肯定、稱讚慢慢累積而成，被否定則很容易扼殺一個人的自信心，所以不要輕易否定自己，不是所有失敗都只有不好的結果，別做錯事就急著責怪自己沒用，久而久之，不僅會讓自己越來越沒自信，更會低估了自己的潛力。

▲女孩必學！5個提升自信的小技巧。（圖／翻攝IG）

4.記下自己做得好的事

如果你對自己很沒自信，可以從每天紀錄一件自己做得很好的事開始，幫自己慢慢建立自信。不一定是工作、學習，就算是生活上也可以，不分事情大小，每天記下這些「肯定」自己的事情，你會發現自己還是有很多可取之處，也有不少優點，自信心就會一點一滴累積起來。

5.停止討好別人

別為了那些不是真心喜歡你的人，矮化自己討好他們，愛你的人不需要你的討好，不愛你的人則沒必要討好，別再為了討別人喜歡而委屈自己。不喜歡你的人遠離就好，不需要浪費自己時間，慢慢地你就能越來越從容面對別人的不喜歡。

▲女孩必學！5個提升自信的小技巧。（圖／翻攝IG）

6.打理好自己的外表

人要衣裝是真的，雖然外表不是絕對，但適合自己的服裝打扮，能讓人看起來更有精神，氣質、氣勢都更加分，無形中也能為你增添自信。也不是說一定要穿多高貴的服裝或畫上多厲害的妝容，最基本的至少維持外表儀容乾淨整潔，看起來有精神。

►愛情觀小測驗！從5種「頭髮擺放」睡姿，看出你的戀愛個性

►唯有死過才明白人生的美麗　《我是鬼媽媽》8大金句發人深省

►「後天性內向者」4大特質：並非害羞，是合不來的人根本懶得聊

關鍵字：

自信, 自信心, 提升自信, 培養自信, 小技巧, 方法, 心靈
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士、AP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

勞力士、AP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

2020韓國票選最美女星出爐！金泰希打敗宋慧喬　保養密技大公開

2020韓國票選最美女星出爐！金泰希打敗宋慧喬　保養密技大公開

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 愛情觀小測驗！從5種「頭髮擺放」睡姿，看出你的戀愛個性 調入木質芳香！Aesop推出第1款玫瑰香水，男生也會愛 朴敘俊逗點瀏海到栗子頭都引發模仿潮！回顧6部主演韓劇髮型 覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點 DiorＸAJ1無限期延後發售　4月除了「年度鞋王」還有什麼可以買？ Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面